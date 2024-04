Cerchi l’amore, ma scappi ogni volta? Ecco perché succede

A volte abbiamo il terrore di amare, ma non ce ne rendiamo conto. Ecco quali sono le due paure che ti impediscono di vivere una relazione felice, e come superarle

Ogni volta la stessa storia: appena conosci una persona che ti piace davvero, la tua mente si riempie di dubbi e cominci a cercare i suoi difetti. Lo fai anche quando sei già innamorata: basta un nonnulla per farti scappare, o per mettere in fuga la potenziale anima gemella. Forse hai paura di amare, anche se non te ne rendi conto. Forse, il tuo modo di agire ha radici profonde nell’inconscio.

La paura di amare

Quando si tratta di relazioni, la paura è difficile da identificare. Pensaci bene: ogni volta che ti trovi in una situazione spaventosa, sai subito che cosa stai provando. Se, per esempio, ti trovassi di fronte a un orso, non ci metteresti molto a capire che stai provando paura. Infatti, il tuo primo impulso sarebbe quello di allontanarti il più velocemente possibile.

La paura ha uno scopo: tenerti al sicuro. E la paura ti costringe ad agire. Però, in amore le cose non stanno così. Spesso abbiamo paura delle relazioni, ma non ce ne rendiamo conto. La paura di amare è difficile da identificare. Peccato che questo ci impedisca di avere una relazione stretta e amorevole.

Le due facce della paura di amare

Quando si tratta di relazioni, le paure sono di due tipi: quella di essere abbandonata e quella di perdere la libertà. Entrambe hanno lo stesso scopo: tenerti al sicuro. Ma hanno anche l’effetto di farti rimanere single.

La paura di essere abbandonata è un sentimento che prova la maggior parte delle persone. Essere in una relazione d’amore impegnata comporta l’assunzione di rischi. Conoscere appieno l’altro e creare intimità richiede vulnerabilità. Nel momento in cui ti impegni con qualcuno e condividi l’amore con questa persona, ti apri anche al rischio di essere abbandonata.

La minaccia qui è chiara: il dolore del crepacuore. Questa minaccia è particolarmente terrificante se stai cercando il “vero amore” da molto tempo e non riesci a sopportare il pensiero che un’altra relazione non funzioni. Il modo in cui questa paura ti tiene al sicuro? Inconsciamente pensi che, se non ti avvicinerai troppo, non avrai nulla da temere.

La paura di “soffocare”

Per quanto tu possa desiderare sinceramente una relazione duratura e amorevole, una parte di te potrebbe temere che avere una relazione del genere ti tolga la libertà. L’idea che ognuna di noi è in qualche modo incompleta fino a quando non trova un partner, può farti sentire che prima o poi dovrai scendere a compromessi.

Essere single comporta molta libertà: puoi decidere cosa fare del tuo tempo e quali sono le tue priorità. La prospettiva di una relazione stretta presenta un altro tipo di minaccia: la potenziale perdita di individualità, autonomia e spazio personale.

Paura di amare? Attenta a questi comportamenti

Queste due paure si manifestano in molti modi. Per esempio, potresti essere terribilmente esigente nei confronti di un compagno, oppure potresti assumere un atteggiamento di controllo di ogni fase della relazione, a cominciare dal primo appuntamento.

Potresti anche crearti aspettative inutili, oppure inavvertitamente creare tensioni nella tua relazione. Queste due paure tendono a impadronirsi di noi contemporaneamente. In pratica: vorremmo essere in una relazione, ma allo stesso tempo temiamo di essere lasciate e di perdere noi stesse. Non c’è da stupirsi che trovare un ottimo partner e creare una relazione sana sembri un salto nel buio.

Superare le paure per trovare l’amore

Tuttavia, una volta dissolte queste paure, ci si libera dai loro effetti. Solo dopo che lo avrai fatto, l’amore inizierà a fluire così velocemente che non vorrai fermarlo. Una volta che ti liberi dalla paura, attiri l’amore duraturo.

Per riuscirci, però, devi prima identificare le tue paure e risolverle a un livello profondo. Solo così riuscirai a creare un cambiamento che metta in moto esattamente ciò che desideravi da tempo: una relazione senza paura e piena di gioia, connessione e passione senza limiti.