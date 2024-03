Cos’è il “Fexting”. E funziona nelle relazioni?

U n neologismo per esprimere il confronto in forma scritta tramite app di messaggistica: ecco pro e contro del "Fexting"

Qual è il segreto per una relazione felice e duratura? Fiducia e supporto reciproci, progettualità comune, rispetto e comunicazione aperta sono tutti ingredienti che aiutano a creare un legame solido e appagante. Ma c’è un altro elemento fondamentale che aiuta una relazione a cementarsi e durare nel tempo: l’efficacia nella risoluzione dei conflitti. Se la via più comune per trovare una soluzione prevede il confronto verbale, sempre più frequentemente oggi si ricorre a un’altra strada: quella del confronto in forma scritta via WhatsApp, Messenger o altre app di messaggistica per esprimere ciò che si pensa. È questa la pratica del “Fexting“.

Origini e significato di Fexting

Pare che il termine Fexting sia stato coniato qualche tempo fa dall’attuale first lady Jill Biden che in un’intervista ad Harper’s Bazaar ha ammesso di aver inviato al marito Joe (allora vicepresidente) un messaggio carico di rabbia per evitare di litigare di fronte ai servizi segreti. Il neologismo adottato da Jill Biden è diventato decisamente attuale complici la tecnologia e rapporti interpersonali sempre più complicati.

Quanto all’etimologia, secondo l’Urban Dictionary il termine Fexting può avere significati anche molto differenti. Dal Fake-Texting, ovvero l’atto di fingere di inviare messaggi di testo sul proprio smartphone quando si incontra qualcuno con cui non si vuole parlare, all’inviare falsità all’interlocutore, fino all’inoltro di testi o materiale a sfondo sessuale.

I pro del Fexting

Uno dei principali vantaggi del Fexting è la possibilità di avere molto più tempo per elaborare ciò che viene detto. Poiché non c’è alcuna pressione a rispondere immediatamente, come di solito accade di persona o anche durante una telefonata, ognuno è in grado di considerare i propri sentimenti e, in alternativa, il punto di vista dell’altro. Ciò può portare a una comunicazione più efficace e sincera in molti litigi.

Il Fexting aiuta inoltre a evitare di dire cose di cui ci si potrebbe pentire. Capita che la discussione possa diventare così accesa che ci si senta in dovere di alzare la guardia e mettersi sulla difensiva. Quando ciò accade, può essere difficile rallentare e considerare veramente ciò che stiamo dicendo all’altra persona. Attraverso un messaggio di testo abbiamo invece la possibilità di rivedere e cancellare.

… e i contro del Fexting

D’altro canto l‘assenza del tono di voce, le espressioni del viso e il linguaggio del corpo possono rendere più complicata la comprensione reciproca.

Non potendo contare su questi elementi fondamentali della comunicazione verbale non siamo in grado di percepire se le cose sono state dette con buone intenzioni o meno. Ciò potrebbe condurre a una discussione più accesa quando invece non vorremmo arrivare a tanto.

Possiamo sforzarci di essere il più attenti e chiari possibile, ma fraintendere un testo è qualcosa che capita a tutti. Nelle conversazioni vis a vis riusciamo invece ad articolare più chiaramente ciò che stiamo dicendo ed è più probabile arrivare al superamento dei conflitti.

Metodi alternativi per la gestione dei conflitti

Invece di inviare un Whatsapp al tuo partner nel bel mezzo della giornata, proponigli un momento per parlare con lui. Il temuto messaggio “Dobbiamo parlare” può provocare una certa apprensione, soprattutto in chi lo riceve, ma riservare del tempo per discutere di qualunque cosa stia succedendo può aiutare entrambi.

Se poi tu e il tuo partner, un familiare o un amico avete provato diversi metodi per gestire ed evitare i conflitti, ma avete ancora difficoltà a capirvi, provate con la terapia, individuale o in coppia. Parlare con un professionista può aprirvi la strada a nuovi modi di comunicare, vedere le cose da una prospettiva diversa, e utilizzare nuovi strumenti per la risoluzione dei problemi.

Infine è importante ricordare che non potrai sempre essere d’accordo con tutti su tutto e che non sempre c’è la cosa giusta o sbagliata in assoluto. Se ti trovi in ​​questa situazione, meglio abbandonare qualunque sia il problema, e accettare di non essere d’accordo.