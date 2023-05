«Cara Chiara, sono una ragazza di 38 anni, innamorata di un uomo di 9 anni più grande, separato più grande, separato e con due figli, che vive a 200 chilometri di distanza. Ci siamo conosciuti sui social e visti ogni volta che potevamo, finché a causa del lockdown siamo stati separati per circa 9 mesi. Il problema vero, però, è arrivato a maggio, quando mia mamma ha scoperto tutto e… Aiuto! Lei è assolutamente contraria che io vada a vivere così lontana da casa per crescere i bambini di un’altra donna. Ho chiesto a lui di venire da me, ma mi ripete che non può allontanare i figli dalla madre. Sono disperata, perché non voglio perderlo. Noi ci amiamo veramente. Cosa dobbiamo fare?» Anonima

LO DICO IO: AIUTO! Perché se, a 38 anni, tua madre ha ancora la possibilità di scoprire qualcosa che ti riguardi per farti dire “aiuto!”, anch’io mi allarmo. Che alla sua età e, forse, per quelle che (non) sono state le sue esperienze, possa considerare sconsiderato che tu ti allontani 200 chilometri dalla tua casa di bambina e cresca “i figli di un’altra donna” mi dispiace per lei, ma è tuo il dovere di dimostrarle che lanciare il cuore e la vita oltre l’ostacolo è uno dei motivi per cui ha senso il nostro venire al mondo. Ti pare che tu e il tuo compagno dobbiate preoccuparvi, alla vostra età (lo devo ribadire), di tua madre quanto dei suoi figli, se non di più? L’unico vero rischio della vostra relazione temo stia proprio qui: sei pronta a smettere di essere solo una figlia e a diventare la persona che sei? Ne ha bisogno quest’uomo, ne hanno bisogno i suoi ragazzi. Ma non ne hai anche una voglia pazza tu?

Chiara Gamberale è scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva