Trovare lavoro oggi può sembrare un’impresa ardua. Curriculum inviati a raffica, portali online saturi, annunci che ricevono centinaia di risposte in pochi giorni. Esiste però una strategia poco sfruttata ma incredibilmente efficace per farsi notare: il cold pitch. Si tratta di una candidatura spontanea, «a freddo», anche senza un annuncio aperto, contattando direttamente chi potrebbe fare la differenza.

Cos’è un cold pitch e perché può funzionare

Molti candidati non ci pensano, convinti che si tratti di un’iniziativa invadente o poco professionale. In realtà, scrivere direttamente a un responsabile aziendale – se fatto con metodo e intelligenza – può rivelarsi una delle mosse più strategiche nella ricerca di un impiego. Non si tratta solo di inviare un’email con il proprio curriculum, ma di costruire un messaggio pensato per una persona reale, che possa vedere in te del potenziale anche prima che si apra ufficialmente una posizione.

Prepararsi prima di scrivere

Il primo passo, come sempre, è la preparazione. Prima ancora di scrivere una riga, è fondamentale curare la propria presenza online, in particolare su LinkedIn. Un profilo ben fatto è oggi il tuo biglietto da visita principale. Va aggiornato, deve raccontare chiaramente chi sei, cosa sai fare e dove vuoi andare. Il tuo «about» deve essere sintetico ma autentico, capace di raccontare la tua storia professionale in poche righe.

Conoscere l’azienda e chi contattare

Poi c’è la ricerca. Non basta sapere che un’azienda ti interessa: serve capire come si muove, cosa sta cercando, quali sono i suoi valori. Conoscere le persone che ci lavorano può aiutarti a individuare chi contattare: magari un manager del team che ti interessa, o qualcuno che ha un ruolo chiave nel reparto in cui vorresti entrare. È a quella persona che ti rivolgerai, con un messaggio che sia breve ma centrato, diretto ma non invadente.

Se c’è una posizione aperta: come distinguersi

Se esiste già una posizione disponibile, candidarsi direttamente a chi gestisce il team può fare la differenza. Non sostituisce la candidatura formale, ma può affiancarla con un tocco più «umano». Puoi spiegare perché quella posizione ti ha colpito, quali sono le tue competenze chiave e quali plus potresti portare al team. Mostrarti proattivo dimostra che non ti limiti a seguire le regole del gioco, ma che sai anche giocare d’anticipo.

Se non ci sono offerte: costruire relazioni prima di chiedere

Nel caso invece in cui non ci siano ruoli aperti, il cold pitch si trasforma in un’occasione per coltivare relazioni. Prima di chiedere, è importante ascoltare e osservare. Puoi iniziare seguendo chi lavora in quell’azienda, interagendo con i loro contenuti online, facendo capire che condividete interessi o approcci. Poi, se arriva il momento giusto, puoi scrivere in modo personale, mostrando il tuo apprezzamento per il loro percorso e proponendo un breve incontro virtuale per saperne di più.

Un messaggio personale può aprire più porte di quanto pensi

Durante questi scambi, il tono deve essere sempre rispettoso, genuino e misurato. Non si tratta di chiedere immediatamente un lavoro, ma di costruire un rapporto. E se il dialogo si sviluppa positivamente, potrai manifestare il tuo interesse a collaborare, allegando il tuo CV in modo naturale, come conseguenza di un confronto, non come un favore chiesto a freddo.

Attenzione agli errori più comuni

Ovviamente, ci sono alcuni errori da evitare. Un messaggio troppo lungo rischia di non essere letto. Un’email generica, inviata a un indirizzo qualsiasi, finirà facilmente ignorata. Presentarti senza aver curato il tuo profilo professionale o senza un’idea chiara di ciò che puoi offrire, rende tutto meno credibile. Ma con il giusto equilibrio tra autenticità e professionalità, un cold pitch ben fatto può aprire porte insospettate.

