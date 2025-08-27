Fare il punto sulla tua carriera è un passaggio fondamentale: ti aiuta a capire se vuoi crescere nel tuo ruolo, acquisire nuove competenze o cambiare completamente strada. Se stai considerando questa ultima opzione, sappi che sei in buona compagnia. Sempre più giovani, soprattutto tra i Millennial e la Gen Z, stanno mettendo in discussione l’idea di restare nello stesso luogo di lavoro per tutta la vita: alcuni vogliono inseguire una passione, altri cercano maggiore equilibrio o semplicemente qualcosa di diverso. Anche se a prima vista può spaventarti, cambiare completamente strada non significa ripartire da zero. Anzi, spesso è proprio l’esperienza accumulata a rendere possibile il prossimo passo. Ecco sei consigli per provare a costruirti una nuova carriera…

Impara qualcosa di nuovo

Il modo più immediato per avvicinarsi a una nuova carriera è la formazione. Un corso specifico ti permette di acquisire competenze, fare pratica e conoscere persone nel settore che ti interessa. Non serve per forza iscriversi a un percorso lungo: puoi iniziare con una Masterclass online o un workshop nel weekend. Cerca corsi o certificazioni legate al tuo nuovo ambito: Google è un ottimo punto di partenza.

Parla con chi fa già il lavoro che sogni

Uno dei modi migliori per capire una professione è ascoltare chi la vive ogni giorno. Puoi farlo scrivendo a contatti su LinkedIn, partecipando a eventi o chiedendo a conoscenti di presentarti a qualcuno del settore. Anche solo una chiacchierata può chiarirti idee, aspettative e possibili ostacoli. Arriva preparata: porta con te una lista di domande e sii curiosa. Potresti scoprire opportunità inaspettate…

Studia i percorsi degli altri

Se non conosci nessuno nel settore che ti interessa, inizia a fare ricerca. Leggi interviste, biografie, storie di persone che hanno fatto il percorso che sogni. Cerca di capire da dove sono partiti, come hanno affrontato i cambiamenti e quali competenze hanno sviluppato. Scoprirai che non esiste un solo modo per arrivare dove vuoi. E che spesso la strada è piena di deviazioni, ripensamenti e nuove scoperte.

Dichiara i tuoi obiettivi

Parlare dei tuoi nuovi obiettivi ad alta voce può fare la differenza. All’inizio può sembrare strano ma dire a te stessa (e agli altri) cosa stai cercando di diventare rende il cambiamento più reale. Puoi iniziare aggiornando il tuo curriculum o il tuo profilo LinkedIn, scrivere le tue finalità in un diario o semplicemente parlarne con un amico. Più lo farai, più ti sentirai a tuo agio nel nuovo ruolo che stai costruendo.

Valorizza le competenze che già possiedi

Cambiare carriera non significa gettare alle ortiche quanto imparato finora. Molte competenze sono trasferibili: comunicazione, gestione del tempo, leadership, problem solving: tutte qualità preziose in qualsiasi ambito. Anche se non hai un titolo perfetto per il nuovo ruolo, mostra come le tue capacità attuali possano essere utili. E aggiungi al curriculum ogni corso, progetto o attività che dimostri il tuo impegno verso il cambiamento.

Fai un passo alla volta

Quando si lavora a tempo pieno, trovare il momento per reinventarsi può sembrare impossibile. Ma bastano piccoli gesti quotidiani: leggere un articolo, aggiornare il CV, contattare una persona, guardare un video formativo. Anche riflettere sui tuoi obiettivi o segnare i progressi può aiutare.

Leggi anche Burnout da troppa ricerca di lavoro, ecco le strategie per prevenirlo

Leggi anche Risparmiare tempo sul lavoro, i trucchi per non fare tardi in ufficio