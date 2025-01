La Direttiva 2019/904 del Parlamento Europeo adottata nel giugno 2019, che mira a ridurre l’impatto ambientale della plastica, compie un ulteriore passo avanti. A partire dal 1° gennaio 2025 la normativa prevede infatti che tutte le bottiglie di plastica contengano almeno il 25% di plastica riciclata. Ma cosa comporta nello specifico questa direttiva e che cosa cambia per gi consumatori?

Bottiglie di plastica, cosa prevede la normativa

La Direttiva 2019/904 è stata adottata con l’obiettivo di combattere l’inquinamento da plastica: «È intesa – si legge nel testo emanato dall’Unione Europea – a prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente nonché a promuovere una transizione verso un’economia circolare in tutta l’Unione europea attraverso l’introduzione di una combinazione di misure per i prodotti contemplati dalla direttiva, in particolare, garantendo che i prodotti di plastica monouso per i quali esistono alternative disponibili e a costi abbordabili non possano essere immessi sul mercato».

L’impatto sull’ambiente

L’obbligo di utilizzare almeno il 25% plastica riciclata nelle bottigliette (la direttiva Ue prevede un ulteriore step al 30% a partire dal 2030) avrà diversi impatti positivi sull’ambiente. Innanzitutto, ridurrà la domanda di plastica vergine, contribuendo a diminuire la produzione di plastica e, di conseguenza, a ridurre le emissioni di CO2​ associate. Un beneficio non da poco, stimato che solo in Italia vengono prodotte 13 miliardi di bottiglie di plastica monouso ogni anno. Inoltre, promuoverà il riciclo, incentivando i consumatori e le aziende a partecipare attivamente ai programmi di raccolta differenziata.

Cosa cambia per i produttori

Tutte le aziende produttrici di bottiglie di plastica si dovranno attenere alla nuova normativa investendo in tecnologie di riciclo e modificando i loro processi produttivi. La transizione offrirà tuttavia numerose opportunità. Le imprese che sapranno innovare e adottare pratiche sostenibili potranno infatti beneficiare di un vantaggio competitivo, rispondendo alle crescenti richieste dei consumatori per prodotti ecologici.

Bottiglie di plastica: la novità per i consumatori

Nessun impatto lato consumatori, se non dal punto di vista estetico. L’impiego di una percentuale maggiore di plastica avrà esclusivamente l’effetto di rendere le bottigliette di una tonalità giallastra o comunque più scura rispetto a quelle attualmente in commercio.

