I cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio la produzione di riso in tutto il mondo. Il che sarà un problema per miliardi di persone, per le quali non è solo un alimento base, ma anche un simbolo di identità, tradizione e sopravvivenza.

Riso, produzione ridotta del 15%

Gli eventi meteorologici estremi, la diminuzione delle risorse idriche e i cambiamenti dei terreni agricoli stanno rendendo sempre più difficile coltivare il riso nei modi tradizionali che ci hanno sostenuto per secoli. Gli esperti prevedono che la produzione globale di riso si ridurrà del 15% entro il 2050. Il tutto mentre la domanda continuerà ad aumentare.

Le soluzioni

Tuttavia, qualche soluzione potrebbe ancora esserci. Per esempio, potremmo ridurre le emissioni di metano, provare a frenare le inondazioni o aggiungere pesce, anatre o gamberi nel sistema di produzione. Adottando questi metodi sostenibili, possiamo costruire un futuro resiliente per la coltivazione del riso, preservando il patrimonio culturale legato a questo cereale vitale.

Gli agricoltori in Vietnam stanno già utilizzando questi sistemi integrati di allevamento, che non solo riducono le emissioni riducendo la necessità di inondazioni continue, ma anche di migliorare la biodiversità e la salute del suolo.

Riso, spazio all’innovazione

Proteggere le coltivazioni non basta, ovviamente. Bisogna innovare per soddisfare le esigenze di un clima in rapida evoluzione. Con l’aumento delle temperature e i modelli meteorologici che diventano sempre più imprevedibili, bisogna abbracciare metodi che rendano la produzione di riso più sostenibile e resiliente al clima. Questo include lo sviluppo di ceppi di riso resistenti alla siccità, l’ottimizzazione delle pratiche di irrigazione per conservare l’acqua e ridurre al minimo gli sprechi.

Agricoltura biologica rigenerativa

In diverse parti del mondo, i coltivatori stanno adottando sistemi di agricoltura biologica rigenerativa, sostituendoli ai metodi tradizionali. Così riabilitano il suolo, rispettano il benessere degli animali e sostengono gli agricoltori, emettendo meno carbonio e ottenendo rendimenti più nutrienti e abbondanti. Solo con approcci lungimiranti si potrà garantire che il riso continui a prosperare nonostante le sfide ambientali.

Una vita senza riso è una vita senza cultura. Per questo è importante proteggere questo alimento e la sua produzione. Un obiettivo sul quale tutti i popoli della terra dovrebbero fare fronte comune.

