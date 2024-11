Alle Canarie è stato messo a punto un sistema per estrarre l’acqua dalla nebbia e dalla rugiada: ecco come funziona

La nebbia e la rugiada potrebbero salvare le foreste devastate dalla siccità e dagli incendi. Lo sostengono alcuni esperti che hanno messo a punto un sistema per estrarre l’acqua dalle goccioline che si formano durante sulle foglie e sulle piante e utilizzarla per aiutare gli alberi a crescere. La tecnica si chiama Cloud-milking, letteralmente “mungitura delle nuvole” ed è a energia zero.

Cloud-milking: il progetto alle Canarie

Tutto è iniziato con un progetto pilota nelle Isole Canarie. Il piano era quello di sfruttare il “mare di nuvole” carico di umidità che incombe sulla regione per aiutare la riforestazione. Da allora molti Paesi hanno iniziato a usare il cloud-milking, anche per produrre acqua potabile e irrigare le colture.

Gustavo Viera, direttore tecnico del progetto finanziato pubblicamente nelle Canarie e realizzato anche con fondi dell’Unione Europea, ha spiegato che dopo alcuni incendi devastanti gli esperti hanno cercato modi per fornire acqua ad aree remote e montuose senza dover creare infrastrutture o utilizzare combustibili fossili per scavare pozzi profondi.

Estrarre l’acqua dalla nebbia

Il progetto, chiamato Life Nieblas (niebla è la parola spagnola per nebbia) imita il modo in cui le foglie dell’alloro catturano le goccioline d’acqua dalla nebbia, utilizzando fogli di rete di plastica eretti sul percorso del vento. Mentre quest’ultimo soffia la nebbia attraverso la rete, le gocce d’acqua si raccolgono e cadono in contenitori sottostanti. L’acqua così ricavata viene utilizzata per irrigare nuovi alberelli.

Peccato, però, che il vento riesca a distruggere la rete e le strutture che la sostengono. Per risolvere questo problema, gli esperti hanno sviluppato un sistema di fronde metalliche che imita gli aghi di pino, che riescono a catturare l’acqua lasciando passare l’aria.

I benefici del cloud-milking

Il cloud milking non aiuta solo la riforestazione. Un metodo simile a quello delle Canarie fornisce acqua potabile e per l’irrigazione al villaggio costiero cileno di Chungungo, nella provincia di Coquimbo. Nell’arcipelago di Capo Verde, questa tecnica aiuta a produrre mille litri di acqua al giorno per irrigare le colture e dissetare il bestiame.

La lotta alla siccità

Il progetto Life Nieblas permette di risparmiare sul consumo di energia fossile e CO2, ma è anche più economico e utilizza meno acqua rispetto ai tradizionali sistemi di riforestazione. Gli esperti fanno notare che nell’area del Mediterraneo la siccità è sempre più frequente e ormai conta ogni gocciolina.

Dobbiamo imparare a vivere con molta meno acqua, ma anche a sfruttare la rugiada e la nebbia. Il cloud-milking può aiutarci. Anche se non sarà mai un’alternativa a un impianto di desalinizzazione, in aree remote in cui l’approvvigionamento idrico è difficile e costoso, può essere una alternativa.