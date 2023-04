A rriva direttamente dal cassetto della biancheria intima e, sì, questo è per lei il momento di uscire allo scoperto! Impariamo subito come indossare la canottiera bianca, un must-have semplice e pratico che si sta dimostrando essere un valido alleato dei look outdoor

È bianca, di cotone, talvolta griffata oppure no: le it-girls hanno fatto della canottiera il must-have dei loro look street style e a noi non resta che allinearci per farne una tendenza moda primavera 2023 assoluta. In che modo? Prendendo ispirazione da 5 proposte di styling che troverai facilissime da replicare. Vediamole subito.

Canottiera bianca e gonna effetto-metallizzato: è subito disco dance!

Dimentica i top particolari ed eccentrici, qui è il minimalismo che chiama. Senza rinunciare naturalmente a una meritata dose di glamour! L'influencer tedesca Caroline Daur è stata avvistata a Milano in un look tanto pratico quanto cool: ha abbinato la canottiera bianca a una minigonna composta da una struttura a tasselli dall'effetto metallizzato di colore oro, offrendoci la perfetta ispirazione per un look in stile disco dance. Anche se potrebbe, non è certo la discoteca la destinazione finale! Gli anfibi neri con suola carrarmato lasciano pensare a uno spiccato bisogno di concrettezza e comodità.

Guida ai look total white con la canottiera

Esiste forse uno styling più sofisticato di quello che scommette sull'eleganza effortless del total white? Facciamo largo all'effetto tono-su-tono, portato alla massima espressione proprio avvalendoci (anche) dell'uso della canottiera bianca. Per copiare questo look street style a prova di tendenze moda primavera 2023, procedi inserendo la canottiera bianca a costine all'interno di un gonna midi, dello stesso colore e a vita alta. Poi sigilla il look con un capospalla morbido in cui avvolgerti come fosse una coccola. Ultimo step da affrontare sarà la scelta delle scarpe: diciamo sì alle décolletées a punta con tacco stiletto (un classico imprescindibile del guardaroba femminile), ma anche alle sneakers bianche per un look da giorno in giro per la città.

Jeans e canottiera: sempre un'ottima idea

Pragmatismo, modalità ON. Questo look street style racchiude in sé una lezione sì attuale, ma anche senza tempo: indossare la canottiera bianca con i jeans è cosa buona e giusta, oggi, domani, sempre. Questo abbinamento non conosce stagioni, è facile da replicare e non richiede troppo ragionamento. Per renderlo più sofisticato, aggiungi un blazer colorato in una nuance neutra. Per farne invece un tripudio di coolness assoluta, il consiglio è sicuramente quello di scegliere una canottiera bianca dai dettagli inaspettati (come questa in foto, che ha un gioco di balze e volumetria), ma anche di cimentarti nello styling con un semplice ed intramontabile chiodo di pelle.

La canottiera sotto il trench? Minimale e cool

E a proposito di minimalismo, non possiamo certo dimenticare la bellezza di una canottiera bianca indossata con il trench. Che si tratti della versione nella canonica nuance cammello o di quella in pelle, il trench - stanne certa - strizza l'occhiolino alla canottiera, ed è perfetto per i look primaverili finché il caldo non sarà qui una volta e per tutte. A darcene la dimostrazione tangibile sono proprio le modelle off-duty, che scelgono questo abbinamento in giro per la città tra una sfilata e l'altra. Anche stavolta, non dimentichiamo la forte valenza dei jeans. Da portare con sneakers o tacchi stiletto.

Stile pin-up: canottiera e gonna a ruota

Voglia di rivivere gli anni Cinquanta? Questa è la tua opportunità. Dalle strade di Milano, arriva un'ulteriore lezione di stile, stavolta tutta all'insegna della gonna a ruota. La canottiera bianca - griffata Prada, come riconoscibile dall'iconica placchetta triangolare con logo - viene sapientemente inserita all'interno della gonna a ruota, stampata con un'elegante fantasia floreale. All'arrivo del caldo, potrai copiare il look di pari passo. Fino ad allora, sentiti libera di aggiungere un morbido cardigan, magari dal taglio cropped per rendere onore alla silhouette della gonna.