5 consigli che ti aiuteranno ad avere mani bellissime (anche d’inverno)

M ani bellissime anche in inverno? Certo che sì e in pochissime mosse. Ecco quali sono gli step principali e i consigli di bellezza da non dimenticare mai, per avere mani sempre al top. morbide, setose e, soprattutto, sane.

Per qualcuno sono il nostro biglietto da visita, capaci di comunicare emozioni, di incantare attraverso i gesti e di dispensare carezze a chi si vuole bene. Per altri, invece, sono un elemento chiave del proprio stile e modo di essere, da impreziosire con anelli, bracciali, smalti più o meno colorati e una manicure a regola d’arte. Fatto sta che una cosa vale per tutti, per avere mani bellissime è importante curarle e preservarle, soprattutto durante le stagioni più fredde in cui vengono esposte a tutta una serie di agenti esterni che possono indebolirne la cute, privandole della loro naturale bellezza e morbidezza.

Il vento, il freddo, l’acqua, i gel disinfettanti che si trovano nei luoghi pubblici, ecc., uniti al grande utilizzo che fa delle proprie mani, infatti, tendono a indebolire le barriere protettive della pelle, portandola a screpolarsi più facilmente, rompersi a livello superficiale e a perdere colore e setosità. Ecco, perché, è importante prendersene cura nel modo giusto, con pochi ma efficacissimi accorgimenti per avere mani bellissime e in salute in ogni stagione dell’anno, compreso l’inverno.

Detersione, sì ma non troppa

Sembrerà banale, ma il primo step per avere mani bellissime è eseguire una corretta detersione, sia in termini di quantità che di qualità dei prodotti scelti. Ma come? (Vi starete dicendo) non basta lavare le mani per pulirle adeguatamente? Assolutamente no. E il motivo è molto semplice. Le mani non sono diverse dal resto del corpo.

Per questo, così come vi prendete cura del volto con una beauty routine mirata e delicata, è importante che anche per le vostre mani adottiate le stesse cure e attenzioni. Prestando attenzione alla scelta dei detergenti che utilizzate, meglio se specifici per la parte, naturali e con proprietà idratanti e nutrienti (particolarmente indicati in questa stagione fredda). Ed evitando di lavarle troppo poco o troppo frequentemente. Insomma, una sana via di mezzo è la scelta migliore per avere mani bellissime e in salute.

Mani bellissime? Non dimenticatevi lo scrub

Attenzione poi a non dimenticarvi un tassello importantissime per la cura della nostra pelle. L’esfoliazione. Come visto precedentemente, infatti, anche la cute delle mani necessita di essere pulita in profondità:

eliminando eventuali cellule morte;

favorendo il naturale ricambio cellulare;

schiarendo le macchie cutanee che possono presentarsi con l’avanzare dell’età;

ecc.

Ecco, perché è importante non dimenticarsi mai di passare lo scrub anche sul dorso della mani, eseguendo dei movimenti leggeri e circolari, che non vadano ad aggredire la parte ma che agiscano in modo efficace e mirato. E ovviamente avendo cura di scegliere dei prodotti specifici, delicati e che non stressino la cute già messa a dura prova dagli agenti esterni tipici dell’inverno. Pochi accorgimenti di benessere per mani bellissime e super morbide.

Idratazione quotidiana (e non)

E per avere mani bellissime ecco arrivare lo step più importante della vostra hand care, l’idratazione. Applicare un velo di crema idratante o un olio naturale (benissimo quello di mandorle dolci, di argan, di cocco, ecc.) è un vero e proprio must della vostra routine di bellezza per le mani. Un gesto da eseguire mattina e sera, esattamente come la skin care viso quotidiana. Garantendo alla cute di avere la protezione e il nutrimento necessario per affrontare la giornata, di rigenerarsi e assorbire tutti i principi dei prodotti scelti durante le ore notturne. Un passaggio imprescindibile per avere mani bellissime e sane, soprattutto durante la stagione fredda. Ma attenzione alle emergenze.

Idratazione d’emergenza per mani sempre al top

Di cosa parliamo? Di tutti quei fattori che possono compromettere la barriera protettiva della cute e esporre le vostre mani agli attacchi esterni. Per esempio quando le bagnate e se vi siete dimenticate i guanti e le avete esposte al freddo.

In questi casi (ma non solo in questi) è sempre meglio avere con sé un tubetto di crema idratante da applicare all’occorrenza, per evitare che la cute si secchi arrossandosi o tagliandosi. Garantendovi mani bellissime e sempre perfettamente curate.

Maschere salva mani

E sempre parlando di idratazione e cura delle mani, non si può non citare anche un potentissimo alleato di bellezza per la pelle, le maschere. Ovviamente ne esistono di diverse tipologie, idratanti, nutrienti, riparatrici, rivitalizzanti, ecc. Da applicare come una crema o come un guanto e lasciandole agire per qualche decina di minuti. In modo che la pelle abbia il tempo necessario per assorbire tutti i salutari principi del prodotto stesso.

Una coccola di benessere per avere sempre mani bellissime e che, soprattutto in inverno, vi permettono di assicurare alla cute la massima protezione e cura per fronteggiare le temperature più fredde ed evitare di perdere morbidezza e la giusta idratazione.

Massima protezione per mani bellissime

Infine, se il vostro obiettivo è avere sempre mani bellissime e in perfetta salute, è importante ricordarsi di proteggerle e di impedire che gli agenti esterni di qualunque genere vadano a intaccarne il loro naturale equilibrio. Ma cosa si intende per qualunque fattore esterno? Esattamente questo, ogni cosa che, entrando in contatto con le vostre mani, può comprometterne bellezza e salute:

detergenti per pulire;

vernici;

solventi;

polveri;

ecc.

E naturalmente il freddo, la neve, la pioggia. Insomma tutto ciò che caratterizza l’inverno. In questi casi è sempre opportuno indossare dei guanti protettivi. In tessuti appositi, se si parla di schermare la mani da determinati prodotti, sbizzarrendovi con i colori, materiali e abbinamenti con il resto del vostro outfit se si tratta di guanti da indossare per proteggersi dal freddo.

Preservando la vostra pelle in ogni momento della giornata e garantendovi mani bellissime, sane e curate in ogni stagione. In pochissimi step di benessere e coccolando la parte con piccole ma preziosissime attenzioni di bellezza.