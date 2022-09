5 frasi chic che ti renderanno impeccabile in ogni occasione

I mpeccabile in ogni occasione? Le frasi chic che ti faranno affrontare qualsiasi situazione

Esistono delle frasi chic che ti permettono di uscire dalle situazioni più difficili e imbarazzanti in modo elegante? Assolutamente sì! Nella vita – purtroppo – capita di vivere momenti non proprio carini che ci lasciano senza parole. Ad esempio quando per caso incontro il tuo ex fidanzato che non solo ti ha spezzato il cuore, ma è anche felicemente fidanzato e convinto che tu non abbia mai superato la vostra rottura. Altre volte a creare una situazione di imbarazzo possono essere i parenti impiccioni e che non fanno altro che giudicare oppure potrebbe succederti di trovarti a consolare un’amica che ha ricevuto una brutta notizia senza sapere cosa dire.

In tutti questi casi una soluzione arriva dai grandi autori, dai poeti e dagli scrittori che prima di noi hanno riflettuto riguardo il senso della vita e ci offrono il modo perfetto per apparire impeccabili in ogni occasione. Perché a volte l’unica cosa che ci serve è trovare le parole giuste per dire ciò che pensiamo!

Per affrontare l’incontro con un ex

Non c’è niente di peggio che incontrare il tuo ex mentre sei in giro, magari insieme a un’altra mentre tu sei ancora sola e ogni tanto pensi a lui. Uscire da una situazione del genere con dignità ed eleganza ti sembra impossibile? Non se rispondi nel modo giusto! Se si avvicina per vantarsi della sua nuova conquista oppure se qualcuno ti chiede se sei disperata nel vederlo, tu utilizza una frase di Stephan Labossiere. “Alcune persone non si rendono conto di quello che hanno fino a quando non è andato via, ma questo non significa sempre che dovrebbero riaverlo indietro”: un bello smacco per il tuo ex fidanzato no?

Per trovare la carica sul lavoro

Trovare la carica sul lavoro non è sempre semplice, soprattutto nei giorni difficili e quando le cose non vanno proprio come vorremmo. Cosa fare? Per dare forza al tuo team, per consolare un collega che è giù di morale oppure per ritrovare energia da sola, prendi ispirazione da una celebre frase di Stephen King. Il celebre scrittore, autore di bestsellers di fama mondiale, è riuscito con coraggio e determinazione, a raggiungere il successo. Dunque appunta sulla tua agenda oppure ripeti: “Il talento da solo vale poco. Ciò che separa il talentuoso dalla persona di successo è il duro lavoro”.

Per rifiutare un invito in modo gentile

Non sempre gli inviti che riceviamo ci fanno piacere e a volte capita di voler rifiutare senza però offendere l’altra persona. Magari un collega ti ha invitata a uscire, ma tu non sei interessata, oppure una persona che hai appena conosciuto ti ha fatto capire che vorrebbe qualcosa di più da te. Cosa fare? Trovare le parole giuste non è semplice, ma tu puoi farlo in modo chic ed elegante. La frase da pronunciare è: “Grazie dell’invito, sei una persona gentile e piacevole, non c’è nulla che non vada in te, solo non è scattata nessuna scintilla tra noi e dunque preferisco rifiutare”. In questo modo ti toglierai dall’imbarazzo senza però ferire i sentimenti dell’altra persona, rifiutando in modo gentile il suo invito.

Per dare coraggio a un’amica

Quante volte ti è capitato di non trovare le parole da dire a chi stava vivendo un momento difficile. Spesso riuscire a consolare un’amica disperata, per un problema di salute, di lavoro oppure d’amore, è davvero complicato. E ci si ritrova a cercare una frase che possa condensare il tuo pensiero sulla questione: stringi i denti, fatti coraggio e vedrai che tutto si risolverà per il meglio. In tuo aiuto c’è Sant’Agostino, filosofo e scrittore, che ha pronunciato alcune frasi perfette per ispirarti e da usare in queste situazioni. “La speranza ha due bellissimi figli – dice Sant’Agostino -: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose; il coraggio per cambiarle”.

Per replicare ai parenti che ti criticano

Le cene di famiglia, si sa, spesso non sono affatto una passeggiata, soprattutto se ti trovi ad affrontare zie e nonne che non fanno altro che criticare le tue scelte di vita. C’è chi ti chiede perché non hai ancora un figlio, chi ti domanda perché non ti sei sposata oppure perché sei ancora single: domande indiscrete (e maleducate) che mettono in dubbio la tua esistenza e che ti fanno sentire inadeguata. L’ideale sarebbe replicare con prontezza, ma spesso non ci riesci perché la risposta ti arriva solo ore dopo quell’incontro. Sfrutta allora la saggezza di Confucio per rispondere alle tue zie impiccione e ai parenti che non fanno altro che giudicarti. Quando si permettono di dire qualcosa sulla tua esistenza e di domandarti perché non ti sei “ancora sistemata”, tu rispondi solamente: “Non importa quanto vai piano, l’importante è che non ti fermi”. Scommettiamo che resteranno in silenzio all’istante?!