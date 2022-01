I migliori modi per fare lo skin detox in casa

S e dopo le festività di fine anno la tua pelle ti sembra spenta e fuori forma forse è il momento di uno skin detox rigenerante

La pelle del viso è estremamente sensibile e soprattutto in inverno risente tantissimo delle aggressioni degli agenti esterni. Come se non bastasse, le feste di fine anno caratterizzate da un’alimentazione poco salutare perché sbilanciata verso dolci e grassi, e il consumo maggiore di alcol, possono renderla spenta o far comparire occhiaie, punti neri o acne in abbondanza. Nulla di irreparabile sia chiaro, anche perché prendersi una pausa dal rigore ogni tanto è più che salutare. Tuttavia, se pensi sia giunto il momento di ricominciare ad essere più disciplinata, il modo migliore per far tornare la pelle al suo antico splendore è sottoporla a uno skin detox.

Cos’è lo skin detox

La parola detox viene usata quando si parla di azioni volte a disintossicare e si applica a un’infinità di ambiti, dal lavoro, all’alcol, ai social network, fino al mondo del beauty.

Letteralmente disintossicare significa eliminare le tossine dal corpo e, in questo caso specifico, quelle che influenzano bellezza e salute della pelle. I fattori che possono minarla sono diversi ma indubbiamente clima, inquinamento e alimentazione sbagliata sono in cima alla lista dei nemici di un’epidermide luminosa e in forma.

Nel tempo infatti questi elementi possono avere effetti negativi sui meccanismi di difesa naturale della pelle e portare squilibrio nel suo delicato ecosistema.

Fare uno skin detox è utile perché rappresenta un’azione d’urto in grado di resettare questo sistema e a ripristinare lo stato naturale della pelle.

Per compierla al meglio non basta applicare la solita crema idratante ma è necessario svolgere azioni sinergiche e portarle avanti con costanza nel tempo, così da eliminare le tossine sia dall’interno sia dall’esterno.

Parti dall’alimentazione e dalle sane abitudini

Proprio per questo per una skin detox a regola d’arte il primo passo da compiere è quello di migliorare la propria alimentazione, abbandonando immediatamente gli stravizi delle festività natalizie a favore di un regime alimentare basato su cibi sani come frutta e verdura, proteine e cereali integrali.

Una pelle idratata è una pelle che ha molte più probabilità di apparire sana e luminosa quindi un altro punto chiave dello skin detox è bere almeno due litri di acqua al giorno. Se ti sembrano tanti puoi aiutarti con tè e tisane oppure mangiando minestroni o zuppe, che oltre a contribuire all’idratazione concorrono al mantenimento di un’alimentazione sana.

Stai invece alla larga dagli alcolici.

Anche le abitudini di vita sbagliate lasciano segni non proprio entusiasmanti sulla pelle. Se stai prendendo sul serio lo skin detox quindi cerca di dormire almeno 8 ore per notte e concediti qualche minuto di relax ogni sera prima di andare a letto, da dedicare a un’azione piacevole che favorisca il riposo come un bel bagno caldo o un po’ di yoga.

Infine, anche svolgere qualche minuto di attività fisica la mattutina o la sera contribuisce ad un detox completo.

Prosegui con una skincare routine impeccabile

Ovviamente uno skin detox che possa dirsi davvero efficace non può prescindere da una skincare routine mirata, basata su questi tre passaggi fondamentali: detersione, esfoliazione e idratazione.

La detersione è importante per mantenere in salute la pelle, quindi non dovresti mai dimenticarti di compiere tale passaggio ogni giorno, mattina e sera, tenendo in considerazione le esigenze specifiche della tua pelle.

Questo step acquista ancora più importanza durante uno skin detox. Per farlo al meglio osserva attentamente il tuo viso e se non sei sicura di quale sia il prodotto migliore da utilizzare, nel dubbio opta per uno delicato come un’acqua micellare o un latte detergente.

Il secondo passaggio è quello dell’esfoliazione, essenziale per eliminare cellule morte, punti neri, sebo in eccesso, sporco ed eventuali batteri depositatisi sulla superficie.

Per portare avanti questa parte della skin detox hai a disposizione diverse opzioni. Puoi optare per un esfoliante chimico, solitamente più delicato, o per uno scrub meccanico, che però a causa dei granuli necessari per svolgere la sua azione potrebbe risultare troppo aggressivo per le pelli sensibili.

Se miri a una pulizia ancora più profonda puoi invece sperimentare i benefici del vapore, ottimo per aprire i pori, liberarla dalle tossine, eliminare il sebo in eccesso, rimuovere le cellule morte e stimola la creazione di collagene.

Puoi farlo avvalendoti di una sauna facciale da casa, reperibile nei negozi di elettrodomestici o online. Esiste però anche un’alternativa low cost: metti a bollire un po’ di acqua nella quale far sciogliere qualche goccia di oli essenziali e una volta raggiunta un’alta temperatura spegni il fuoco e posizionati con il viso ad alcuni centimetri di distanza dall’acqua, in modo da beneficiare del vapore che sprigiona.

L’ultimo passaggio dello skin detox è quello dell’idratazione, che puoi fare stendendo sulla superficie del volto una maschera a base di argilla o carbone, elementi particolarmente indicati per chi soffre di acne e impurità perché in grado di contrastarle e favorire il rinnovamento cellulare.

Per mantenere l’idratazione alterna giorni di maschera ad altri in cui applicare un buon siero e una crema idratante adatta al tuo tipo di pelle.