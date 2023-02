Quante volte lavare i capelli? Le regole per non rovinarli

P er garantire la crescita, l'ossigenazione e la salute dei tuoi capelli, è importante prendersene cura a partire dallo shampoo. Ma quante volte lavarli? A seconda delle attività che svolgi durante la giornata e in base alle caratteristiche della tua chioma, tutto può cambiare

I tuoi capelli si sporcano facilmente e vuoi sempre averli in ordine? Si dice che insaponarli troppo frequentemente faccia male alla cute e rischia di indebolire la chioma, ma allora quante volte lavare i capelli?

Chioma pulita e in ordine: ecco quante volte lavare i capelli

Non negarlo: se ti svegli con i capelli scompigliati e ingestibili, sarà una cattiva giornata. Al contrario, basta una chioma lucente e ordinata per farti sentire incredibilmente bella. Insomma, noi donne abbiamo davvero a cuore i nostri capelli e inevitabilmente condizionano il nostro umore. Per averli sempre puliti, profumati e pettinati, quante volte lavarli?

La prima regola da sapere? Non esistono regole fosse, ma dipende tutto dai tuoi capelli. Hai una chioma riccia o liscia? I capelli sono grassi, secchi, sottili o spessi? A ogni caratteristica corrispondono consigli differenti. Ma non temere: è certo che tenere puliti i capelli - indipendentemente dalle loro qualità - sia essenziale per averli sempre in salute. Lavare regolamentare i capelli, infatti, ne favorisce la crescita, evita l'accumulo di sporco e protegge dalle dermatiti il tuo cuoio capelluto. Non lavarli, invece, causa non solo nodi, ma anche possibili problemi di secchezza e perdita di capelli.

A seconda del capello è bene conoscere le tempistiche di lavaggio, quindi sapere se è meglio lavarli ogni giorno o pazientare un po’. I capelli grassi, per esempio, dovranno essere lavati prima rispetto a quelli secchi. Lo stesso vale per i capelli sottili, che normalmente necessitano più lavaggi rispetto a quelli grossi. È importante conoscere le caratteristiche dei propri capelli e sapere ogni quanto lavarli, ma non solo: per tenerli forti e in salute, devi abbinare lo shampoo migliore.

In mezzo a tanti consigli però, devi tenere conto di molte altre variabili. A seconda delle attività svolte durante la giornata o in base ad altri fattori personali, la frequenza dei lavaggi può variare. Se fai sport, per esempio, il sudore potrebbe rovinare i tuoi capelli e dovrai lavarli quanto prima. Togliere il sebo, la pelle secca e la sporcizia ambientale, aiuta a mantenere i follicoli sani e favorisce la circolazione e l'ossigenazione sanguigna, rendendo i capelli più forti.

La conferma arriva anche dall'American Academy of Dermatologist (AAD), secondo cui la frequenza della detersione dei capelli varia in base alla quantità di sebo che produce il nostro cuoio capelluto. Con l’avanzare dell’età, inoltre, la pelle tende a produrre meno sebo e i capelli si sporcheranno di meno. Per questo motivo, puoi diminuire i lavaggi.

Il lavaggio giusto per ogni capello

Di norma, se i tuoi capelli non hanno problemi specifici, è bene lavarli ogni 2/3 giorni. In caso di capelli grassi, lavali ogni giorno: è utile per prevenire l’accumulo di sporco. Se hai capelli secchi e non sai come gestirli, ecco il consiglio per te: lo shampoo è meglio farlo ogni 5/7 giorni. Per tenerli in salute, puoi usare oli naturali: affinché agiscano al meglio, è necessario farli assorbire il più a lungo possibile. Da evitare, invece, uno shampoo chiarificante: meglio usarne uno neutro.

Se le onde muovono i tuoi capelli, è bene seguire altre regole ancora. In caso di capelli ricci o mossi, infatti, puoi fare lo shampoo una volta a settimana. Se restano puliti, puoi lavarli addirittura una sola volta ogni due settimane. Se noti invece capelli troppo sporchi, puoi lavarli fino a un massimo di due volte a settimana.

I capelli sottili andrebbero lavati ogni 2 giorni, affinché abbiano a disposizione la giusta umidità per crescere. Inoltre, se fai uso di oli, lavarli con regolarità significa proteggere i tuoi capelli fini. In questo modo, infatti, eviterai di appesantirli ed eliminerai quell’odiato effetto piatto. Al contrario, per i capelli grossi è sufficiente lo shampoo una volta a settimana. Con loro texture più compatta, infatti, tendono a trattenere l’umidità.

Per i capelli crespi gli esperti non hanno dubbi: meglio non lavarli di frequente per favorirne una crescita migliore. Quindi prova a lavarli solo una volta a settimana. In tal caso, inoltre, è bene aggiungere una buona dose di balsamo, utile per districare i nodi che riempiono i tuoi capelli.

Come curare i capelli

Oltre a sapere ogni quanto lavare i capelli e a usare gli shampoo migliori, è utile seguire altre accortezze per curare al meglio la tua chioma. Quindi, attenzione anche al post-lavaggio. I capelli devono essere trattati con dolcezza e delicatezza: tamponali subito dopo averli lavati (evita di sfregarli) e con calma districa i nodi (preferibilmente con uno spray districante per capelli).

Non solo: hai mai provato lo shampoo secco? In caso di emergenza, può essere un vero toccasana. Per esempio, se fissi un appuntamento all’ultimo minuto e non hai tempo di lavare i capelli, ecco che lo shampoo secco ti viene in soccorso, migliorando l’aspetto della tua chioma. Tuttavia, non andrebbe usato quando i capelli sono sporchi: al contrario, usalo tra uno shampoo e l'altro sui capelli puliti, per tardare il prossimo lavaggio.