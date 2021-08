N on sai come stupire una persona del segno del Leone? Ecco cosa puoi fare

Avere a che fare con un Leone può essere faticoso, ma altrettanto gratificante. Certo è che la sensazione di non essere mai all’altezza è sempre in agguato quando abbiamo a che fare con i re della foresta. Eppure vederli sorridere, spontaneamente, non è poi così difficile. Rendere felice un Leone, infatti, è più facile di quanto possa sembrare.

Nonostante quell’aspetto fiero e maestoso che li contraddistingue, e li caratterizza in maniera univoca, i nati sotto questo segno hanno un cuore grande e generoso. E una volta che si fa breccia in quello, sarà facile renderli felici. Vediamo come.

Un grazie vale più di mille parole

Che si tratti del partner, di un’amica o di un familiare, chi ha nella propria vita una persona nata sotto il segno del Leone sa bene che non sarà mai sola. Perché queste persone si battono, e combattono, per quelli che amano, fino alla fine. Senza arrendersi mai.

E non chiedono mai nulla in cambio, intendiamoci. Perché lo fanno con il cuore. Eppure, anche un semplice grazie, elargito spontaneamente, può rendere felice un Leone. Quindi ogni tanto fatelo, ringraziateli per essere, semplicemente.

Come rendere felice un Leone: la fedeltà

Se c’è una cosa che accomuna tutti i nato sotto questo segno è la fedeltà. Un Leone, da fiero re della foresta non tradisce mai. Ma, allo stesso tempo, non ammette tradimenti di nessun genere.

La sincerità prima di ogni cosa

Chi trova un amico o un partner del segno del Leone, trova un tesoro. Il motivo è presto detto: si tratta di persone dotate di una sincerità disarmante, a volte anche brutale. Ma questo vi dà la sicurezza che non vi tradiranno mai.

Oltre ad assicurarla, però, la sincerità la pretendono. Il segreto per rendere felice un Leone, e idilliaco un rapporto con loro, di qualunque entità esso sia, si nasconde proprio nell’assenza di bugie.

L’amore puro e genuino ricambiato può rendere felice un Leone

Come abbiamo anticipato, anche la presenza di un Leone può provocare una certa soggezione, in realtà di tratta di persone molto alla mano, genuine e autentiche, pronte ad aprire il cuore a chiunque conquisterà la loro fiducia.

Cosa chiedono in cambio? Affetto e amore, spontaneo e sincero, esattamente come lo dispensano loro. Ecco, un tipo di rapporto basato su questi sentimenti, può rendere felice un Leone.

I complimenti disinteressati

Sappiamo che i nati sotto questo segno sono degli egocentrici. E, nonostante sappiano brillare di luce propria, amano che qualcuno gli punti i riflettori. Quindi sì, le adulazioni e i complimenti possono rendere felice un Leone.

Attenzione, però, questi devono essere sinceri. Ve lo ricordate, vero, che i nati sotto il segno del Leone hanno un fiuto imbattibile per le bugie?

Le sorprese

Che si tratti di un messaggio lasciato sul frigorifero, di un regalo inaspettato o di una visita non programmata, i nati sotto questo segno vi ringrazieranno. E non escludiamo il fatto che possano persino commuoversi.

Se volete rendere felice un Leone vi basterà fargli una sorpresa. Non servono le cose eclatanti, anche se loro le adorano, ma è il pensiero quello che contano. Apprezzeranno.

Basta un fiore per rendere felice un Leone

Le sorprese, dicevamo, sono in grado di rendere felice un Leone. Ma anche i regali sono molto ben accetti dai nati di questo segno, perché li fanno sentire importanti e fondamentali per la vita degli altri.

Ma, nonostante la maestosità del segno in questione, non servono doni costosissimi, gioielli o borse di marca. Quello che conta è il gesto. Volete rendere felice un Leone? Regalategli dei fiori.

Un semplice “Come stai” può bastare

A volte rapportarsi a una persona di questo segno può risultare complicato, soprattutto quando ancora non la si conosce bene. Perché mentre sembrano aprirsi completamente, fuggono nella loro foresta in solitaria.

Il motivo? Forse non si sono sentiti adeguatamente considerati dalle persone che li circondano. Ma in fondo basta poco per rendere felice un Leone. Anche un semplice “come stai”, infatti, può bastare a fargli capire che tenete a lui.

La compagnia giusta può rendere felice un Leone

I nati sotto di questo segno amano eccedere, e lo fanno in tutto. Ma in realtà, dietro quell’aspetto apparentemente superficiale, si nasconde un cuore grande che si dedica in ogni momento alle piccole e fondamentali cose della vita. Come gli affetti.

Avete capito bene, l’amicizia, così come l’amore, possono davvero rendere felice un Leone. Non occorre per forza strafare quando siete in compagnia di una persona nata sotto questo segno. Vi basterà esserci.

I legami sinceri

Probabilmente, dove aver sviscerato i lati più intimi e segreti dei nati sotto questo segno, vi sarà chiaro che rendere felici i nati sotto questo segno, non è poi così difficile. Tutto quello che dovete fare, se volete vede sorridere le persone di questo segno che fanno parte della vostra vita, è essere voi stessi in maniera autentica e sincera.

I legami più veri, sono la prima fonte di gioia per i nati di questo segno. Nulla conta di più per loro.