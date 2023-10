Segno zodiacale e manicure, fatti ispirare dall’oroscopo

D ivertiti a scegliere il colore e la nail art più adatta a te in base allo Zodiaco

Dimmi qual è il tuo segno zodiacale e ti dirò la manicure più adatta a te. Lasciati ispirare dall’oroscopo per la nail art perfetta per le tue unghie. Le stelle influenzano il tuo carattere e si riflettono anche nei colori che meglio ti rappresentano. Scopri quali sono i tuoi…

Ariete in rosso fuoco

Per il primo segno di fuoco dello zodiaco, non ci sono dubbi. Se sei nata sotto il segno zodiacale dell’Ariete, lo smalto che fa per te è il rosso, intenso e focoso come lo sei tu.

Leone bicolor

Per i “re della foresta” nati sotto il segno zodiacale del Leone ci vuole una manicure che faccia restare al centro dell’attenzione. Puoi quindi sperimentare una nail art più elaborata magari bicolor sui colori metallizzati dell’oro e dell’argento per farti risplendere.

Azzurro come il segno zodiacale della Vergine

Il colore identificativo della Vergine è l’azzurro. Dovresti avere un carattere timido ma super puntiglioso quindi la manicure più adatta a te è candida e impeccabile come la “milk manicure” che richiama i colori del latte.

Manicure 3D per i Capricorno

Per un Capricorno nulla è impossibile. Hai una grande ambizione e determinazione, per questo puoi osare con una manicure 3D con tante decorazioni e dettagli complessi da realizzare.

Toro con i colori della natura

Il Toro è uno dei segni zodiacali più testardi e pragmatici. È anche un grande amante della natura quindi i colori che più gli si addicono sono quelli della terra, quindi tutte le sfumature di verde muschiato e marrone.

Cancro in rosa Barbie

Se sei una donna Cancro ti caratterizzi per femminilità e dolcezza. Da vera sognatrice, opta per il rosa Barbie in tutte le sue declinazioni.

Il sole dei Gemelli

Vitaminici e solari, i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli hanno in tutte le sfumature del giallo e arancione i colori che meglio li rispecchiano.

Bilancia con i toni pastello

Il segno zodiacale che rappresenta meglio l’equilibrio e l’armonia della Bilancia si riflette in una manicure dai colori soft, tipo i pastello.

Sagittario in arancione

Il Sagittario è uno spirito libero che ama viaggiare e stare in compagnia. Lo smalto che lo ritrae meglio è quindi l’arancione, magari zucca, perfetto per l’autunno. Se lo sei anche tu, prediligi unghie corte visto che non stai mai ferma!

Il nero dello Scorpione

Per lo Scorpione, il colore non può che essere il nero. Ricorda l’animale ed è misterioso e sexy come te.

Acquario sul pianeta viola

Gli Acquario vivono su un altro pianeta, anticonformista e creativo. La tonalità che si addice loro potrebbe essere il viola, magari giocando con una nail art dai riflessi cangianti… per un vero stile lunare.

La Sea Glass manicure per i Pesci

A chi ama spazi sconfinati da esplorare e pensare come il segno zodiacale dei Pesci, la manicure più adatta è la “Sea glass” con colori che vanno dal blu all’indaco e ricordano gli abissi del mare.