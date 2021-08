M eta scelta, lista delle cose da mettere in valigia pronta ma... come si fa scegliere il compagno di viaggio giusto? In realtà basta solo seguire qualche consiglio e il gioco è fatto!

Scegliere il compagno di viaggio giusto (o la compagna) è essenziale per far sì che la tua vacanza sia ancor più bella. Sì, perché non basta una meta esotica, non basta alloggiare in un posto meraviglioso: anche chi si muove con te contribuisce a rendere l'esperienza migliore.

Questo significa che, al pari della scelta della destinazione, al pari della lista di cose che dovrai portare con te e al pari di tutte le riflessioni che si fanno prima della vacanza, anche la scelta della persona che ti seguirà deve essere ragionata e attenta. Per aiutarti, ecco 10 consigli utilissimi. Pronta? Iniziamo.

Fai una prima cernita

Per scegliere il compagno di viaggio giusto (o la compagna) devi innanzitutto dare uno sguardo alle tue amicizie. Fai una prima selezione senza allontanarti troppo da quelle che sono le tue buone amiche, valutando i pro e i contro di ognuna di loro.

Il primo criterio di valutazione deve essere più di tipo istintivo: scegli cinque delle tue amiche o dei tuoi amici più cari solo basandoti su una tua proiezione futura e sulle tue sensazioni positive.

Non escludere a priori

Fatta la prima cernita, evita di escludere subito qualcuno. Adesso, infatti, inizia la fase più ragionata e razionale: quella in cui oltre a dare spazio alle sensazioni devi dare spazio anche al carattere della persona che desideri portare con te.

Prova a farti delle domande mirate, cercando di capire quali sono i lati positivi e lati negativi di ognuna delle persone che hai selezionato in prima battuta. Fai una media e cerca di applicarla a contesti che non avete condiviso.

Una volta individuata la persona che pensi possa essere il compagno di viaggio giusto, procedi con i restanti consigli.

Ragiona sul vostro legame

Hai analizzato il carattere, i lati positivi, la simpatia. Ora, però, devi ragionare sul legame che c'è tra di voi. Per scegliere il compagno di viaggio giusto, infatti, occorre anche pensare a qual è la natura dei sentimenti che vi unisce.

Cerchiamo di essere più chiare: se stai scegliendo un'amica perché "siete amiche da sempre" ma avete poco in comune, purtroppo la scelta potrebbe essere quella sbagliata. Parimenti, se stai scegliendo qualcuno perché hai un interesse romantico che potrebbe non essere ricambiato, il viaggio potrebbe essere rovinato sin da subito.

Un compagno di viaggio dovrebbe essere una persona con cui non si corrono particolari "pericoli emotivi" e che renda la scoperta di posti nuovi ancor più meravigliosa.

Pondera anche sui suoi legami

Nello scegliere il compagno di viaggio occorre tenere presenti anche i suoi, di legami. Ognuno di noi è un piccolo microcosmo carico di relazioni, affetti e amicizie, che possono incidere sulle nostre esperienze in molteplici modi.

Prima di chiedere a qualcuno di fare la valigia e partire con te, pensa alle varie situazioni in cui è implicato: ha una relazione d’amore non sana? Ha delle difficoltà in famiglia?

Purtroppo, per quanto triste possa sembrare, alcune situazioni possono portare a un forte stress da viaggio. Meglio riflettere accuratamente prima di lanciarsi in proposte che tornerebbero indietro come un boomerang.

Chiediti cosa avete in comune

Altro ragionamento lucido e razionale: la persona che sceglierai come compagna di viaggio che cos'ha in comune con te? È facile scegliere perché c'è sintonia o perché avete un bel rapporto, ma ricordati che un viaggio è un impegno serio, che vi porterà a stare insieme giorno e notte.

Questo significa che si deve avere una buona base di cose in comune, onde evitare di rischiare di litigare per tutto, dall'ombrellone alla scelta del ristorante.

Analizza la vostra quotidianità

Un buon modo per scegliere il compagno di viaggio giusto è analizzare la vostra quotidianità. Come vi interfacciate giornalmente? Quali sono le vostre interazioni più comuni? Cos'è che fate per la maggior parte del tempo?

Ciò che fai ogni giorno con la persona con cui vuoi viaggiare è solo una piccola parte di ciò che puoi scoprire una volta insieme in un posto lontano, dunque assicurati che ci siano delle buone radici, positive e virtuose.

Pensa bene al tipo di vacanza

Finora la persona che avevi in mente ha superato tutte le prove? Benissimo, però adesso è il momento di pensare bene al tipo di vacanza che vuoi fare e capire se ciò che tu desideri si adegua anche alle sue, di necessità e aspirazioni.

Per esempio, tu potresti avere in mente dei un viaggio estivo in piena regola, mentre la persona in questione potrebbe aspettarsi qualcosa di più di mare, sole e ombrellone.

Prendi in esame le criticità

Per essere sicura di viaggiare tranquillamente con la persona giusta occorre, poi, fare un altro ragionamento importante che parte con la domanda: cosa succederebbe se?

Fai una lista di situazioni ipotetiche "drammatiche": per esempio, cosa succederebbe se durante un viaggio on the road la macchina si fermasse? Cosa farebbe il tuo compagno di viaggio e come reagirebbe di fronte alle avversità?

Allo stesso modo, se avete divergenze caratteriali, devi chiederti cosa succederebbe nelle situazioni più estreme. Se pensi che sareste perfettamente in grado di fronteggiarle, è fatta.

Rifletti sugli itinerari

Esattamente come la tipologia di viaggio, anche gli itinerari che vorresti organizzare possono fare la differenza nella scelta del compagno di viaggio giusto.

Se condividete l'interesse per la meta ma vorreste approcciarvi al viaggio in modo diverso, gli itinerari possono essere un buon compromesso: si può coniugare un po' di sano relax a un pizzico di adrenalina, unire la storia alla movida e via dicendo.

Chiedi nel modo giusto

Infine, valuta anche il modo di chiedere. Diciamolo chiaro, non tutti sono pronti a partire, né è detto che si facciano convincere facilmente, anche se il viaggio è pianificato per una data lontana nel tempo.

Meglio sondare il terreno, chiedere con gentilezza, spiegare perché si è pensato proprio a lui/lei come compagno di viaggio e, magari, condividere alcuni trucchi pre-partenza che rendono pronti a qualsiasi difficoltà.