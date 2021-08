Tavola estiva: 10 idee per sfoggiare mise en place fresche ed eleganti

È un omaggio alla natura, è uno spettacolo sensoriale, è un’esperienza da condividere: è la tavola estiva da realizzare

La stagione più bella e attesa dell’anno porta con sé una ventata di colori, profumi e creatività che si riversano, inevitabilmente, in tutto ciò che facciamo. Dall’arredamento all’abbigliamento, passando per gli oggetti di uso quotidiano, fino ad arrivare alla tavola estiva, la vera protagonista delle giornate trascorse all’insegna della condivisione.

E oggi vogliamo parlarvi proprio di loro, di quelle mise en place fresche ed eleganti da sfoggiare con orgoglio quando il sole diventa assoluto protagonista delle nostre giornate. Perché le cose belle vanno condivise, e l’estate è una di queste!

Tavola estiva: tante idee per celebrare la stagione

Nessun momento dell’anno è migliore della stagione estiva per organizzare pranzi e cene in compagnia di amici e familiari. Che si tratti di un paso consumato nella zona living o all’aria aperta, trascorrere il tempo con le persone che amiamo è sempre una meravigliosa esperienza.

Anche un semplice pranzo, infatti, può trasformarsi in un ricordo indelebile da conservare nel cuore e nella mente. Confermate? La preparazione di una tavola estiva, in questo senso, ci sembra il modo migliore per celebrare questi momenti fatti di semplice e straordinaria autenticità.

E se non sapete da dove cominciare, per la preparazione di una mise en place che lascerà i vostri ospiti senza fiato, ecco dieci tavole estive da cui prendere ispirazione. Parola d’ordine? Leggerezza!

Tavola estiva: un inno alla gioia

La tavola estiva è l’emblema della convivialità e come tale deve trasformarsi in un inno alla gioia. Questo non vuol dire che dobbiamo per forza osare con i colori, anche i mix and match sanno regalarci delle mise en place davvero incredibili.

Al contrario, dicevamo, possiamo anche puntare sulla semplicità, optando per tovaglie e biancheria di cotone caratterizzate da una palette di colori molto tenue che spazia dal bianco all’avorio, fino ad arrivare al color crema.

Una tavola estiva rustica e chic

Inutile negarlo, quello stile rustico che ricorda i picnic o i pranzi nella casa di campagna, esercita sempre un certo fascino. In questo caso, per ricrearlo, basta davvero poco. Una tovaglia bianca, dei rametti di lavanda, salvia o rosmarino, e nastrini decorativi vi permetteranno di creare la tavola estiva più bella di sempre.

La mise en place che omaggia i prodotti della terra

E se i prodotti della terra venissero usati come elementi decorativi di una tavola estiva mediterranea? Il risultato potrebbe sorprendervi.

Tutti i colori del mare a tavola

Quando parliamo d’estate, inevitabilmente pensiamo anche a lui, al meraviglioso mare. Che ne dite di portarne un po’ in tavola? Farlo è semplicissimo: basta scegliere stoviglie, posate e biancheria da tavola di tutte le gradazioni del mare.

La tavola estiva shabby chic

Lo stile shabby chic è da anni assoluto protagonista dell’arredamento domestico. E quale occasione migliore, se non quella dell’estate, per portare questa tendenza anche in tavola?

Celebrare la convivialità con i fiori

Una tavola estiva, per essere chiamata tale, ha bisogno dei suoi fiori. In questo caso potete preparare dei centro tavola con bouquet di girasoli, margherite e gerbere, oppure utilizzare dei rametti per arricchire la mise en place.

La tavola estiva provenzale

Una tavola in stile provenzale è come un sogno di mezza estate. È in grado, infatti, di ricreare le stesse magiche suggestioni che si possono vivere durante un viaggio in Provenza in estate tra i campi di lavanda.

Per ricreare una mise en place di questo genere, optate per tovaglie chiare, da abbinare al verde salvia e al lilla. Poi abbellite tutto con piante e mazzetti di lavanda da regalare ai vostri ospiti.

L’estate è un tripudio di colori

Non poteva mancare, nella nostra inspiration list, anche una tavola estiva colorata. Perché si sa, questa stagione è un vero e proprio omaggio alle nuance più accese e brillanti della palette cromatica.

In questo caso potete sbizzarrirvi con i vostri colori preferiti. Il nostro consiglio è quello di scegliere nuance accese, come il fucsia, il corallo o l’arancione. Sono questi, infatti, i colori che esprimono tutta la gioia di questa stagione.

La tavola estiva tropicale

Trascorrere l’estate in città, seppur circondati da amici, può essere difficile da sopportare. Ma a tutto c’è rimedio, e se sognate tutte le suggestioni dei paradisi tropicali, vi basterà portarle in tavola.

Una mise en plase tropicale vi farà sentire in vacanza, anche nel vostro appartamento in città. Per ricrearla optate per tovaglie con stampe esotiche e sottopiatti a forma di foglia. Arricchite tutto con tovaglioli colorati e qualche piantina.

La tavola estiva vintage e romantica

Se siete alla ricerca di una tavola estiva un po’ più particolare e non banale, potete lasciarvi ispirare da uno stile vintage e romantico. In questo caso il colore viola, abbinato al bronzo, ci viene in aiuto per ricreare magiche suggestioni che provengono dal passato.

Se volete ottenere un effetto più scanzonato, provate pure a mescolare diversi servizi da tavola, meglio ancora se presi dalla credenza della nonna.