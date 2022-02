5 trucchi per sbarazzarsi del make up quando sei a corto di struccante

S OS rimozione trucco dal viso. Ecco alcuni alleati di bellezza per sbarazzarsi del make up quando si è a corto dello struccante e non si sa come fare (per ora)

C’è chi ama sfoggiare un look totalmente acqua e sapone e chi, invece, ama valorizzare il proprio volto in mille modi diversi. Sfoggiando make up dai più semplici ai più eccentrici e colorati. Che si opti per un trucco nude o per uno all’insegna della creatività assoluta però, una cosa che nessuno di noi dovrebbe dimenticarsi mai, è che a fine giornata all’acqua e sapone dovremmo tornare tutte. Eliminando ogni traccia di make up con un bello struccante.

Ma cosa fare se per caso, per sfortuna o semplicemente perché ci si è dimenticati di comprarlo, ci si accorge di averlo terminato? Nessun problema, non c’è niente che vi possa impedire di prendervi cura della vostra pelle, soprattutto quando si sa come fare. Eliminando il trucco in poche e semplici mosse con degli insospettabili (o quasi) alleati di bellezza. Ecco, allora, cinque rimedi alternativi per eliminare il make quando si è a corto di struccante.

Usa le creme come struccante

Forse avrete dimenticato lo struccante ma certamente in casa o in viaggio avete sempre con voi le vostre creme del cuore. Benissimo, avere quelle è come avere tutto. Per eliminare il trucco dal vostro volto, infatti, vi basterà:

inumidire un dischetto di cotone o una velina con acqua calda;

utilizzare una piccolissima quantità di crema per il contorno occhi a modi latte detergente per eliminare il make up occhi;

fare la stessa cosa con la crema viso per detergere il volto ed eliminare ogni traccia di trucco;

sciacquare bene la pelle con abbondante acqua calda o tiepida.

E il vostro “finto” struccante è fatto e utilizzato!

Via libera gli oli

Se pensate che gli oli si usino solo in cucina o per idratare la pelle sappiate che no, non è così. In caso di necessità questi prodotti sono l’ideale come sostituti dello struccante e perfetti per detergere la cute.

L’olio extravergine di oliva, per esempio, è ottimo per sciogliere il make up. Vi basterà unire un terzo di olio a due terzi di acqua, agitare bene il tutto, passare la soluzione sul viso con un dischetto di cotone ed eliminare ogni traccia di impurità dal viso.

Perfetti, poi, anche tutti gli altri oli vegetali come quello di jojoba, di mandorle dolci, di argan, di riso. L’ideale per pulire la pelle e idratarla a fondo in una sola applicazione.

Burro cacao per struccare

Per lo stesso principio anche il burro cacao può essere un sostituto d’emergenza del classico struccante. E siamo certe che questo lo avete tutte da qualche parte della borsa o del vostro beauty case. Ovviamente utilizzandolo nel modo corretto e senza esagerare nelle dosi e nella frequenza (è solo un rimedio di fortuna). Come?

Prendendone una piccola dose e passandolo con le dita sul volto, con movimenti leggeri e lenti. Ed eliminandolo successivamente con un dischetto di cotone o una velina. Con lui verrà via anche il make up e la vostra pelle sarà libera da ogni traccia di impurità e/o trucco.

Camomilla mon amour

Che dire, se non ci fosse la camomilla bisognerebbe inventarla. Ma la natura ha pensato davvero a tutto ed eccola qui, pronta per essere usata in mille modi diversi e anche come struccante. Per farlo è sufficiente immergere un dischetto di cotone nell’infuso intiepidito di acqua e camomilla, tamponando e strofinando con gesti lenti e delicati nelle zone interessate dal make up, compresi gli occhi.

Un rimedio dolce e un alleato di bellezza 100% naturale tutto da provare. Che oltre a struccarvi vi aiuterà a donare sollievo agli occhi. Regalandovi uno sguardo davvero eccezionale.

No struccante? Si detergente intimo (ma con parsimonia)

Sia chiaro, il detergente intimo non va inteso come uno struccante da tutti i giorni. Ma in caso di emergenza può risolvervi il problema di eliminare il vostro make up prima di andare a dormire.

Avendo un ph più delicato dei normali saponi che si usano normalmente per il corpo, infatti, il detergente intimo si può usare sulla pelle del viso. Evitando però la zona degli occhi che può essere trattata con la camomilla come descritto precedentemente. In questo modo potrete struccare e liberare la cute da ogni traccia di trucco, permettendole di respirare durante la notte e di rigenerarsi.

Per risvegliarvi con un viso rilassato, luminoso e bellissimo e con un obiettivo da raggiungere, correre a comprare un nuovo struccante per prendervi cura di voi e del benessere della vostra pelle.