Angolo studio nell’armadio: 5 soluzioni per il lavoro da casa

Nell’era digitale in cui il confine tra casa e ufficio si fa sempre più sottile, la creazione di uno spazio domestico per il lavoro è diventata una priorità per molti. Per realizzarne uno funzionale e stiloso, una parte dell’armadio può essere dedicata allo scopo. Ecco alcune soluzioni per creare un angolo studio nell’armadio.

Con scrivania integrata

Un armadio con scrivania integrata è senza dubbio una soluzione funzionale. Deve essere versatile e permettere una facile trasformazione da assetto lavorativo a quello domestico. Deve contemplare un piano sufficientemente largo per ospitare un pc o un portatile, una sedia ergonomica, prese per collegamento elettrico e adeguata illuminazione. Potete collocarlo facilmente nel living o anche all’ingresso.

Con angolo studio nascosto

Se vuoi mantenere un aspetto ordinato, puoi creare un angolo studio nell’armadio che si nasconde quando non in uso. Questo può essere realizzato con ante scorrevoli o a scomparsa.

A vista nel mobile del soggiorno

Se lo spazio è limitato, puoi integrare una piccola scrivania nell’armadio del soggiorno. In questo modo, puoi lavorare comodamente senza occupare troppo spazio.

Nell’armadio della camera

Se la tua camera da letto ha spazio sufficiente, puoi creare un angolo studio all’interno dell’armadio. Questo ti permette di avere un luogo di lavoro riservato.

Affiancato all’armadio

Se l’armadio non è abbastanza grande per ospitare uno studio completo, ma lascia spazio lateralmente, puoi posizionare accanto una scrivania. Questo ti offre un angolo studio funzionale.