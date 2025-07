Ariete

Qualcuno, a voi vicino, sembra voler sposare nuove regole e altri principi, forse per vivere diversamente il suo presente, per inventarsi altre occasioni. Lasciate fare.

Toro

Venere si connette a Saturno e a Nettuno, rendendovi intimamente legati al dovere, ma anche pronti a nutrirvi di fantasia, di pensieri che si sentano molto liberi.

Gemelli

Potreste aver bisogno di dimostrare i vostri sentimenti, abbracciando persone e incontrando altre realtà. Per un momento in cui sarete felici di stare con gli altri.

Cancro

La Luna vi convince a non avere mai fretta di fare nulla, vivendo ogni cosa con grande calma, senza mai rincorrere niente e nessuno. Uno stile che vi piacerà.

Leone

Lasciate che i vostri sogni e le visioni conquistino il cuore di chi amate, coinvolgendolo nei progetti del momento. Potrete contare su persone disposte ad ascoltarvi.

Vergine

Avrete bisogno di comportarvi in modo tranquillo, senza aver mai bisogno di stupire o divertire qualcuno, muovendovi normalmente, in modo usuale. E funzionerete.

Bilancia

Venere sa dialogare con quel Saturno opposto, aiutandovi a capire meglio il senso di certe regole, a credere in verità non sempre facili. Per una volta vi fiderete di tutto.

Scorpione

La Luna, vicinissima, vi renderà piuttosto sensibili alle cose lente, comode, quelle che non hanno premura di succedere. Amerete quelle persone che non corrono.

Sagittario

Usate Venere per dimostrare sempre una grande dolcezza, facendo ogni cosa ma apparendo gentili, armoniosi, capaci di accogliere. Fidatevi delle buone maniere.

Capricorno

Interessante questo cielo che vi renderà ancora più capaci di fare cose, di prendervi le vostre responsabilità senza troppa fatica, senza sbagliare. Tutto vi riesce facile.

Acquario

Metterete tantissima fantasia e colore nel modo di parlare, di apparire e di atteggiarvi con le persone vicine. Non limitate l’immaginazione, non smettete di essere simpatici.

Pesci

Ogni cosa troverà il modo per funzionare, facendovi stare bene, regalandovi un momento facile e piacevole. Nessun bisogno di fare sforzi per cambiare la situazione.