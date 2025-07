Fra cultura millenaria, buon cibo e itinerari tutti da scoprire e sperimentare, l’agenzia di viaggi britannica Much Better Adventures ha incoronato l’Italia come il Paese più interessante al mondo per i viaggi d’avventura in solitaria. Per stilare la classifica, sono stati prese in considerazione, per 25 Paesi, le recensioni dei clienti oltre a questi parametri: la sicurezza, la biodiversità, la facilità d’accesso e la convenienza economica. Dai sentieri delle Dolomiti alle spiagge della Sardegna, la Penisola ha conquistato la vetta della top 10 grazie a una scelta di passeggiate, trekking ed esperienze outdoor davvero ricca.

Italia n. 1 nelle avventure in solitaria 2025

L’Italia ha registrato un punteggio di 1,69 in termini di sicurezza, un indice di biodiversità di 67,71, un costo medio a pasto di circa 12 sterline, e – fattore importante per il pubblico britannico verso il quale si rivolge l’agenzia – una durata approssimativa del volo da Londra a Roma di circa 2 ore e 32 minuti. Se a tutto questo aggiungiamo l’ospitalità italiana, particolarmente calda nei piccoli centri, si capisce come il l’Italia abbia superato Paesi comunque gettonati come il Giappone e la Norvegia.

Cosa rende l’Italia così attraente

La Penisola domina la graduatoria di Much Better Adventures grazie a tre eccellenze: cultura, cucina e varietà di attività outdoor. In appena due ore di treno da Roma puoi passare dalle vie antiche della capitale alle montagne dell’Abruzzo; lo stesso vale per Venezia e le Dolomiti.

Trekking, ski‑alpinismo, vie ferrate, bike‑packing tra vigneti toscani, kayak nelle grotte marine pugliesi e sailing tra le Eolie rendono l’Italia una miniera di avventure concentrate in poche centinaia di chilometri. La rete ferroviaria e le linee di bus a lunga percorrenza permettono di ridurre l’impronta di carbonio e di spostarsi fra regioni spendendo poco. Inoltre, parchi nazionali e aree marine protette promuovono turismo lento e responsabile, perfetto per viaggiatori solitari.

«L’Italia? Come avere più Paesi in uno»

«Che tu stia facendo escursioni sulle Dolomiti, pedalando tra gli uliveti della Toscana o percorrendo sentieri costieri in Liguria, l’Italia offre quel raro mix di avventura e cultura che ti fa venir voglia di tornare. – ha dichiarato Marta Marinelli, creatrice di avventure presso Much Better Adventures -. Non la vedrai tutta in una volta sola, ma è proprio questo che la rende così speciale: ogni regione ha i suoi paesaggi, il suo cibo e il suo stile di vita straordinari. È come avere più Paesi in uno».

Parti da sola? Qualche consiglio pratico

Stagioni migliori: primavera e inizio autunno, quando i sentieri sono aperti e le città meno affollate.

Trasporti: valuta l’Interrail Pass se prevedi molti spostamenti su rotaia.

Alloggi: agriturismi e piccoli B&B favoriscono incontri con i locali e sono spesso più economici delle grandi catene.

Connessione: con eSIM internazionali o SIM locali avrai dati illimitati a buon prezzo per gestire mappe e prenotazioni in mobilità.

La top 10 di Much Better Adventures 2025

Sette dei primi 10 Paesi top per le avventure in solitaria si trovano in Europa. Ecco la classifica di Much Better Adventures

Italia Giappone Norvegia Spagna Albania Portogallo Nepal Montenegro Giordania Grecia

