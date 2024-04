Come arredare il salone per una festa

D evi organizzare una festa nel tuo salone? Ecco alcuni suggerimenti e trucchetti per arredarlo al meglio per l'occasione.

Cosa fare

Prima di spostare i mobili, valuta la disposizione del tuo salone. Determina un punto focale attorno a cui far ruotare la disposizione dei vari elementi. Organizza i mobili in modo da consentire agli ospiti di muoversi comodamente, evitando confusione. Utilizza tavolini da caffè tra le varie sedute per creare punti di appoggio. Sfrutta un angolo per disporre l’occorrente per diffondere la musica (pc, casse ecc.). Utilizza il tavolo principale per drink e snack.

Disponi i posti a sedere sparsi in gruppi per incoraggiare l’interazione. Posiziona divani e poltrone di fronte l’uno all’altro per facilitare la conversazione. Mescola sedie, poltrone e divani e disponi anche una serie di cuscini per terra. Per feste con parecchi invitati, sfrutta le sedie pieghevoli e gli sgabelli.

E ancora, gioca con l’illuminazione optando per luci regolabili. Usa lampade, luci a fiore e candele per creare un’atmosfera calda e rilassata. Usa decorazioni come palloncini, tende scintillanti, ghirlande di nappe, pompon e rosoni di carta per creare l’atmosfera giusta.