Valorizza l’aspetto industriale

Valorizza le caratteristiche architettoniche: mattoni a vista, tubature e finestre sono comuni nei loft. Usa mobili, piante e illuminazione per enfatizzare e, in taluni casi, addolcire l’aspetto industriale. Sfrutta l’altezza con lampade appariscenti. Appendi le luci a sospensione più in basso dove desideri un’atmosfera intima, come sopra un tavolo da pranzo.

Stile e colori

Opta per estetiche contemporanee o industriali, bilanciando pareti in cemento, finestre con cornici metalliche e tocchi di lusso come lampadari o pareti in legno. Gioca con i colori: considera una palette di base neutra (riflette maggiormente la luce) con sprazzi di colore oppure osa con tonalità vivaci e decorazioni giocose.

Arredamento

Separa la zona giorno da quella notte utilizzando mobili divisori come librerie, pannelli o porte a vetri. Mantieni l’ordine disponendo arredi con grande spazio contenitivo in modo razionale. Usa specchi per ampliare lo spazio e tessuti morbidi per contrastare le superfici dure. Personalizza lo spazio con sculture in metallo, pezzi d’arte e fotografie.