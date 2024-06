Leggi anche Come arredare un piccolo loft

Spazi comunicanti

Opta per uno spazio il più possibile aperto che consenta un flusso senza soluzione di continuità tra le principali aree dell’abitazione. Questo crea una sensazione di maggiore spazio e armonia. Per esempio, disponi di seguito la cucina, la sala da pranzo e il salotto in modo che siano comunicanti.

Separa zona giorno e zona notte

Se al piano inferiore disponi cucina, sala da pranzo e salotto, il piano superiore, più isolato dai rumori e adatto a ritagliarsi un po’ di privacy, sfruttalo per la zona notte. Disponi la camera da letto corredata da un bagno e un’eventuale stanza per tuo figlio o da destinare agli ospiti con un altro bagno.

La scelta dei colori e lo stile dell’arredamento

Dai continuità e armonia anche attraverso la scelta dei colori delle pareti e dei mobili e lo stile dell’arredamento. Cerca di creare un’atmosfera il più possibile coesa, senza differenziare eccessivamente gli ambienti. Opta per pezzi multifunzionali multifunzionali (ad esempio, pouf contenitori, divani letto) per massimizzarne l’utilità e adatti alle dimensioni dello spazio a disposizione.