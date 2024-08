Ci hai pensato bene, e alla fine hai deciso di mettere in affitto la casa vacanze al mare, al lago o in montagna dove non hai mai il tempo di recarti. Ma come arredarla per renderla il più accogliente possibile, e magari guadagnare qualche buona recensione online? Ecco alcuni consigli.

I colori giusti per una casa vacanze

Se hai deciso di mettere in affitto la tua casa vacanze, come prima cosa accertati che le pareti siano pulite e tutto sia funzionale. Se hai necessità di imbiancare, scegli i colori che possano renderla più attraente per gli ospiti. Toni neutri come il beige, il bianco e il grigio chiaro sono una scelta sicura, perché creano un’atmosfera luminosa e spaziosa.

Se la casa si trova al mare, potresti però optare per il blu e l’azzurro, che evocano uno stile marino e rilassano. Non è necessario utilizzarli sulle pareti, potresti sceglierli per gli arredi o per i tessuti. Anche il verde salvia, il marrone chiaro e il color sabbia aiutano a creare un ambiente sereno e accogliente. Mentre colori accesi come il giallo, il rosso e il turchese possono donare agli ambienti un po’ di vivacità.

Quale stile scegliere

Una cosa è certa: per creare un ambiente armonioso e piacevole, dovresti scegliere uno stile e mantenerlo nell’intera casa. Può essere rustico, moderno, rustico, marino: l’importante è che ogni stanza sia a tema. Gli spazi devono essere accoglienti. Fai in modo che il soggiorno abbia un comodo divano e la tv, la cucina sia bene attrezzata e i letti siano confortevoli. Se puoi, aggiungi piccoli dettagli come cuscini colorati o piante, per rendere la casa ancora più invitante.

Casa vacanze: quali mobili scegliere

La prima tentazione quando si tratta di mettere in affitto una casa vacanze è quella di arredarla con quello che si ha, oppure con mobili super economici. Tuttavia, l’ideale sarebbe investire in mobili di qualità, perché durano più a lungo e resistono meglio all’usura. L’ideale è trovare un compromesso tra qualità e budget: non te ne pentirai.

Cosa non deve mai mancare

Se hai deciso di mettere in affitto la tua casa vacanze, fai in modo che non manchino mai le cose più essenziali. In salotto sono necessari un comodo divano e la tv, ma deve esserci anche il wi-fi gratuito e, se possibile, l’abbonamento a una piattaforma di streaming. Se c’è una terrazza o un giardino, non devono mancare sedie e tavolini.

In bagno devono esserci sempre asciugamani, accappatoi o teli per la doccia puliti e morbidi. In cucina non devono mancare gli utensili essenziali, ma sarebbe bene che ci fosse anche una macchina per il caffè. Infine, fai modo che la casa sia sempre ben pulita e ordinata: ogni angolo deve essere impeccabile.