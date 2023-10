Come arredare la cucina in stile nordico

A vete il desiderio di arredare la cucina in stile nordico? Il vostro ambiente dovrà essere accogliente, luminoso, ampio e ordinato. Elegante ma anche semplice e minimalista. Vediamo nel dettaglio come realizzare questo progetto.

Colori e materiali

Bianco, grigio chiaro e beige o color legno naturale sono i colori da prediligere se si vuole arredare una cucina in stile nordico. Potete partire da una base bianca, a cui aggiungere i grigi e note di colore chiare.

Per quanto riguarda i materiali sono preferiti quelli naturali come il legno. A terra, il parquet è utilizzato sempre in tonalità chiara. Potete sostituirlo con del gres porcellanato effetto legno. Oltre ai materiali naturali, potete inserire anche il metallo lucido per dare maggiore luminosità all’ambiente e il marmo.

Usate il contrasto tra bianco e nero, tipico dello stile nordico, soprattutto nella scelta degli accessori e delle stoviglie e osate con delle piastrelle con contrasti cromatici. Frigo, fornelli, cappa e microonde acquistateli della stessa tonalità della finitura del mobilio.

Mobili

Per quanto riguarda la scelta dei mobili, si prediligono carrelli, scaffali in legno o in metallo e contenitori portaoggetti. La cucina si presenta con un unico ripiano e pensili nella parte alta. Scegliete un tavolo in legno naturale o laccato bianco e sedie in plastica con struttura in metallo. Una valida alternativa è rappresentata dalla cucina con isola, dove cucinare e mangiare con la famiglia, abbellita con sgabelli di design e dalle linee essenziali.

Decorazioni e accessori

La cucina in stile nordico è essenziale. Bastano poche e semplici decorazioni, disegni o quadri minimal, qualche pianta qua e là sulle mensole o davanti alla finestra per arricchire la casa. Per gli accessori, taglieri in legno, candele, vasi in vetro rappresentano delle valide idee. Completate l’arredo con tovaglie, strofinacci, cuscini e tende bianche o a contrasto. Non dimenticare poi il carrello portavivande.

Illuminazione

Una cucina in stile nordico è luminosa e accogliente. I mobili vengono posizionati in modo da favorire l’entrata della luce naturale, che viene lasciata filtrare attraverso tende chiare in lino o in cotone. I punti luce vengono posizionati in modo che tutto sia perfettamente illuminato, prestando particolare attenzione ai pani di lavoro e al tavolo. Posizionate dei faretti a led sotto i pensili, una bella lampada a sospensione sopra il tavolo e una lampada da terra se la cucina è grande o condivisa con la zona living.