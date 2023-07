Come eliminare la puzza di fritto in cucina: metodi naturali

N on riuscite a sopportare la puzza di fritto che resta in cucina per diverse ore dopo che avete cucinato? Niente paura! Per rimuovere i cattivi odori esistono diversi metodi, alcuni dei quali anche naturali.

Cosa fare prima di friggere

Prima di friggere, per limitare i cattivi odori, potete ricorrere a tre piccoli trucchetti. Il primo, se possibile, è quello di utilizzare un coperchio sulla pentola o padella in cui state friggendo. Il secondo, è quello di arieggiare bene la cucina. Il terzo consiste nell’aggiungere alcune fettine di mela nell’olio della frittura (quando è ancora freddo). Questo per limitare gli odori e evitare che si produca fumo.

Aceto e foglie di alloro

Un rimedio naturale facilissimo per rimuovere l’odore di fritto prevede di scaldare sul fuoco un pentolino pieno d’acqua, facendo bollire insieme aceto e foglie di alloro.

Scorza d’arancia e cannella

Dopo la frittura, potete anche scaldare un pentolino d’acqua e, una volta messa a bollire, aggiungere della scorza d’arancia e della cannella, che emanano un ottimo profumo. Continuate ovviamente ad arieggiare bene la stanza, azionando la cappa e aprendo le finestre.