Elimina il superfluo

Inizia con la rimozione del superfluo. Togli gli oggetti che non usi più. Valuta di donarli o venderli. Uno spazio privo di disordine sembra immediatamente più ampio. Sii selettiva con decorazioni, cuscini e accessori. Mantieni solo ciò che è necessario e aggiunge valore all’ambiente. Alcuni pezzi ben scelti hanno più impatto se posti in superfici non affollate.

Sfrutta lo spazio in altezza

Opta per mobili verticali anziché larghi. Scaffali alti, cassettiere strette e unità di stoccaggio sottili possono aiutarti a massimizzare lo spazio a terra. Gli armadi alti che arrivano al soffitto offrono ampio spazio di archiviazione senza occupare ulteriore superficie a terra. Sfrutta ogni centimetro di altezza. Se la tua stanza ha un armadio, considera di spostare la cassettiera all’interno. Questo libera spazio a terra e mantiene la stanza visivamente ordinata.

Sfrutta le pareti

Utilizza mensole, ganci e appendiabiti montati a parete per tenere gli oggetti fuori dal pavimento. Le soluzioni di stoccaggio verticali liberano preziosi metri quadrati. Le mensole galleggianti sono particolarmente adatte per risparmiare spazio. Se la stanza piccola è un locale adibito a lavanderia, utilizza un asciugatoio montato a parete che si apre quando serve e si ripiega quando non è in uso.