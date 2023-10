Come pulire il forno con il bicarbonato

I l vostro forno ha bisogno di una pulizia accurata? Per sgrassarlo in modo efficace non avete bisogno di acquistare prodotti chimici. Il bicarbonato adempie perfettamente a questa funzione. Ecco come usarlo.

Pulizia quotidiana

Per la pulizia quotidiana, prendete uno spruzzino e versateci dentro due cucchiai di bicarbonato di sodio, due di sapone di Marsiglia liquido, 10 gocce di olio essenziale di arancio dolce e mezza tazza di acqua calda. Accendete il forno a 120° e scaldatelo per 15 minuti. Poi spegnetelo e lasciate aperto lo sportello. Spruzzate il vostro liquido sulle pareti del forno e lasciate agire per circa 20 minuti. Infine sciacquate bene.

Incrostazioni difficili

Per le incrostazioni difficili, prendete un recipiente e metteteci dentro mezza tazza di sale, mezza tazza di soda o borace, 500 grammi di bicarbonato di sodio e un quarto di tazza d’acqua. Accendete il forno a 120°, togliendo le griglie, e lasciatelo scaldare per 15 minuti. Poi spegnete e aprite lo sportello. Con un panno stendete l’impasto che avete creato sulle pareti del forno e lasciate che agisca per circa 20 minuti. In un spruzzino mettete ¾ di tazza di aceto di vino bianco, 10 gocce di olio essenziale di timo e 10 di olio essenziale di limone, spruzzate sulle pareti del forno e pulite. Poi sciacquate bene. Se le incrostazioni non si eliminano strofinate con una paglietta di metallo.