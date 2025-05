I motivi per visitare Roma certo non mancano, con tutte le bellezze che ha da offrire: dai Fori imperiali a Villa Borghese, dal Colosseo al Gianicolo, dalla Fontana di Trevi a Trastevere. Gli eventi dedicati al Giubileo e la straordinaria mostra di Caravaggio sono delle motivazioni aggiuntive per passare qualche giorno nella Capitale. Ma se tutto questo ancora non ti basta, o se cerchi qualcosa di nuovo per rendere indimenticabile la tua visita fuori dai circuiti più battuti, puoi approfittare di Hopen House Roma, l’evento che ti permette di scoprire edifici storici, moderni e contemporanei. Luoghi insoliti e spesso inaccessibili aprono le porte ai visitatori fornendo un punto di vista unico sulla città.

Dove e quando

Sarà possibile entrare negli edifici più affascinanti di Roma dal 24 maggio al 1 giugno. Tra quelli che aprono le porte al pubblico non ci sono solo quelli storici del centro, ma anche molte abitazioni ed edifici situati in quartieri più periferici. Open House Roma potrebbe essere l’occasione giusta per scoprire zone in cui non sei mai stata, meno turistiche ma lo stesso imperdibili. Inoltre l’accesso a palazzi e appartamenti è totalmente gratuito: una ragione in più per non perdere l’occasione.

Cosa aspettarsi da Roma Open House

Sono ben 331 gli edifici aperti al pubblico grazie a Open House Roma, giunta alla tredicesima edizione. Tra queste la casa dell’artista Luigi Serafini, a due passi dal Pantheon, e quella di Giorgio De Chirico a Piazza di Spagna. E poi ancora Palazzo Falconieri, sede dell’Accademia d’Ungheria, il Centro Idrico di Ottavia, all’interno del Parco Agricolo Casal del Marmo, la medioevale Casa dei Cavalieri di Rodi o il Complesso Residenziale di Monti della Brecci che nel 2021 ha vito il premio RĒGULA per il “Best Residential Italian Project”. Oppure potrai passeggiare per i quartieri Laurentino, Tor Bella Monaca o San Lorenzo per guardarli con altri occhi e scoprire le perle nascoste. Sono luoghi diversi tra loro per epoca, estetica e posizione all’interno della città, ma che condividono fascino e valore culturale. Ognuno di loro racconta una storia e ti farà vivere un’esperienza emozionante.

Non solo Roma

Open House è una manifestazione nata a Londra nel 1992. In questi anni è riuscita a espandersi e a toccare oltre 50 città in tutto il mondo, in Italia oltre a Roma anche Milano, Napoli e Torino. L’obiettivo è quello di avvicinare il pubblico all’architettura e alla storia delle città, stimolando una maggior sensibilità verso questo patrimonio inestimabile offrendo l’occasione di poter visitare luoghi che nel resto dell’anno rimangono accessibili solo a pochi. Non è solo l’opportunità di visitare palazzi celebri, ma soprattutto di riflettere sul territorio e sulla sua tutela. Oltre alle visite libere infatti, sarà possibile partecipare a quelle guidate oppure a incontri e talk a tema.

