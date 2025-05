Creare segnalibri fai-da-te è un’attività creativa e divertente, perfetta per adulti e bambini. Oltre alla loro utilità, possono trasformarsi in veri e propri oggetti decorativi o idee regalo originali. Esistono diversi metodi per realizzarli, da quelli più semplici a quelli più elaborati. Alcuni preferiscono il cartoncino colorato, altri materiali più resistenti come tessuto o legno. I segnalibri possono essere impreziositi con disegni, citazioni motivazionali o motivi vivaci. Con un po’ di fantasia e alcuni consigli, è possibile creare segnalibri unici e originali. Ecco tre idee semplici per realizzare segnalibri personalizzati direttamente a casa.

Segnalibri in cartoncino

Il cartoncino è uno dei materiali più semplici da usare per creare un segnalibro. Basta ritagliare una striscia di carta spessa e decorarla con colori, adesivi o timbri per renderla unica. Per una finitura più raffinata, è possibile plastificare il segnalibro per garantirne una maggiore durata. Alcuni suggeriscono di utilizzare motivi stampati o citazioni ispiratrici per aggiungere carattere all’oggetto.

In tessuto

I segnalibri in tessuto rappresentano una scelta originale e durevole. Per realizzarli, basta ritagliare un pezzo di stoffa e rinforzarlo con una termoadesiva. È possibile aggiungere ricami, nastri o bottoni decorativi per un tocco creativo. Un’altra opzione è cucire insieme due pezzi di tessuto con un cartoncino sottile all’interno per garantire maggiore rigidità.

Con elementi naturali

Per una scelta eco-friendly, perché non utilizzare elementi naturali come foglie secche o fiori pressati? Basta inserirli tra due fogli di plastica trasparente e sigillarli con del nastro adesivo. Questo tipo di segnalibro dona un tocco naturale ed elegante alla lettura. Alcuni consigliano di applicare un leggero strato di vernice trasparente per proteggere gli elementi naturali e prolungarne la durata.

