Sogni una vacanza a tutto relax senza dover pensare a nulla, ma senza svuotare il portafoglio? Non sei l’unica, perché secondo un rapporto di Expedia del 2025, ben il 60% dei turisti (Generazione Z è in testa) è in cerca di un soggiorno all-inclusive che combini qualità e convenienza. Sull’onda di questa tendenza, il sito di viaggi Travel Supermarket ha stilato una classifica delle località dove goderti il lusso di un soggiorno all-inclusive a prezzi sorprendentemente accessibili. Scopriamo quali sono queste destinazioni per un viaggio indimenticabile.

Turchia

La Turchia ospita numerose mete turistiche convenienti: Istanbul, Kusadasi, Bodrum e Marmaris sono tra le zone con i prezzi più accessibili. Sono tuttavia Alanya e Dalaman, secondo la classifica di Travel Supermarket, le località turche più convenienti per una vacanza all-inclusive per l’estate 2025.

Alanya si è classificata al primo posto, con prezzi per un soggiorno di sette notti a partire da 530 euro circa a persona, mentre i prezzi per un soggiorno all-inclusive a Dalaman partono da 670 euro a persona.

E per chi proprio non può fare a meno di aspettare l’estate per fuggire alla routine, la costa turca rappresenta un vero e proprio paradiso fuori stagione: le temperature superano solitamente i 20 °C anche nei mesi più freddi e l’acqua è abbastanza calda per fare il bagno tutto l’anno.

Tunisia

Il Golfo di Hammamet, in Tunisia, si affaccia sulla costa del Mediterraneo e ospita spiagge sabbiose, perfette per nuotare e praticare sport acquatici, nonché le rovine dell’antica città di Cartagine, sito patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Hammamet e Sousse sono state classificate come due delle destinazioni più economiche per una vacanza all-inclusive nel 2025, con offerte per soggiorni di sette notti in alta stagione a partire da 660 euro a persona.

La città portuale di El Kantaoui si è invece classificata al primo posto nella graduatoria delle destinazioni più economiche per un soggiorno invernale all-inclusive stilata da Travel Supermarket. Qui il prezzo medio per una settimana di vacanza nei mesi invernali si aggira intorno alle 390 euro a persona.

Isole Canarie

Puerto de la Cruz, a Tenerife, si aggiudica il gradino più basso del podio nella lista delle destinazioni all-inclusive più vantaggiose per la stagione invernale, con un prezzo medio di 545 euro a persona.

Sebbene l’isola delle Canarie abbia la fama di attirare turisti che vogliono trascorrere una settimana di solo relax, Tenerife ha in realtà molto di più da offrire: dalle escursioni sui vulcani all’osservazione delle stelle, dai tour di degustazione di formaggi alle raffinate esperienze culinarie.

Nel resto dell’arcipelago spagnolo, il sito inglese Which? ha stimato che una vacanza last minute all-inclusive di sette notti a Fuerteventura costi in media 1.300 euro a persona, la quinta destinazione più economica della loro lista dopo Marocco, Turchia e altre località spagnole.

Marocco

Marrakech entra sia nella classifica delle destinazioni all-inclusive più economiche per l’estate 2025, sia tra le destinazioni più economiche per l’inverno, con un prezzo medio per una settimana di vacanza di 560 euro a persona nei mesi più freddi. Qui le temperature raggiungono i 19 °C a gennaio, il mese più freddo dell’anno, mentre ad agosto si raggiungono massime di 39 °C.

Agadir, a tre ore d’auto da Marrakech, vanta prezzi medi di 700 euro a persona per una vacanza all-inclusive. Si tratta della destinazione balneare più grande del Marocco con un lungomare lungo otto chilometri costeggiato di palme, mentre il vicino villaggio di pescatori di Taghazout rappresenta un paradiso per i surfisti.

Which? ha classificato Agadir come la località più economica in assoluto per un pacchetto vacanza all-inclusive last minute, stimando il prezzo medio a persona per sette notti a 1.230 euro.

Bulgaria

La costa bulgara del Mar Nero è spesso considerata un’alternativa più economica rispetto alla Costa Azzurra. La famigerata Sunny Beach della regione, soprannominata «Ibiza dell’Est», attira giovani in cerca di divertimento a prezzi accessibili.

Anche città come Varna e Burgas offrono spiagge, vita notturna e un costo della vita più basso rispetto alle destinazioni più blasonate. Burgas in particolare è stata classificata come una delle zone più economiche per una vacanza all-inclusive: qui i soggiorni di una settimana possono costare anche solo 580 euro a persona.

Spagna

Per chi è alla ricerca di offerte all-inclusive a buon mercato, la Spagna rappresenta una certezza. La Costa Blanca, nella parte sud-orientale del Paese, è stata classificata come una delle destinazioni all-inclusive più vantaggiose sia da Travel Supermarket che da Which?.

Benidorm, la cosiddetta «Manhattan del Mediterraneo», è la capitale turistica della provincia e ospita molte offerte low cost: quest’estate i prezzi per sette notti partono da 600 euro a persona. E Which? ha stimato che una settimana last minute sulla Costa Blanca costerebbe in media 1.300 a persona. Tante le soluzioni all-inclusive anche più a nord, lungo la Costa Dorada, con prezzi a partire da 630 euro a persona.

