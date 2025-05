Ariete

Decisamente il momento giusto per comportarvi in modo simpatico e divertente in pubblico, sfidando magari certe timidezze, non giudicandovi mai male.

Toro

Qualcuno sembra essere particolarmente sensibile a certe emozioni, a quei momenti in cui il cuore fa la parte del leone. E voi rispettate questi umori, siate gentili.

Gemelli

Metteteci passione e dolcezza in tutto quello che deciderete di fare, di vivere, perché potrete contare sulla complicità del forte Marte e della gentilissima Luna.

Cancro

Per una volta, potrete concedervi il lusso di fare le cose d’impulso, in modo deciso e veloce, senza preoccuparvi troppo delle conseguenze, della vostra timidezza.

Leone

Non vi mancano forza e ambizione, ma forse, ciò che scarseggia, e la chiarezza circa cosa sia davvero utile e importante e cosa invece no. Prima di agire pensate.

Vergine

Marte, da un po’ nel vostro segno, si carica della forza gentile di una Luna che ammorbidisce il look, che placa i toni. Per questo non sembrate correre rischi relazionali.

Bilancia

Bella e vicina questa Luna che si connette a Marte, che vi aiuta ad entrare in connessione con qualcuno di speciale. Saprete esprimere la forza migliore, sarete amatissimi.

Scorpione

Una voce, dentro di voi, vi convincerà a non rinunciare a niente dimostrando tutta la vostra energia, la vostra capacità di conquistare ciò che volete.

Sagittario

Troverete sempre uno scopo per i vostri sogni, una missione per ogni pensiero e per le speranze del momento. Caricandovi così di un ottimismo naturale.

Capricorno

Il vostro modo di preoccuparvi per una questione di lavoro finirà con il contagiare anche gli altri, facendoli sentire in dovere di agire, di impegnarsi. Un po’ di stress.

Acquario

Ci sono momenti, proprio come questo, in cui possiamo tranquillamente esprimere passione e determinazione senza ferire o far arrabbiare nessuno. Agite.

Pesci

Non sempre saprete andare d’accordo con le emozioni degli altri, con quei modi di sentire che non condividerete fino in fondo. Accettate altri stili, altre maniere.