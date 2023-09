Come pulire la macchina del caffè

L a macchina del caffè non può mai mancare in casa. L'uso quotidiano di questo piccolo elettrodomestico fa sì che sia necessario procedere periodicamente a una sua pulizia accurata per preservarne efficienza delle prestazioni e durata.

Consigli utili

Procedete con frequenza alla decalcificazione, vale a dire l’attività primaria di pulizia della macchina del caffè. Potete eseguirla tramite l’uso di un decalcificante chimico da inserire direttamente nella macchina o con ingredienti naturali. Non dimenticate di pulire attentamente il serbatoio, il filtro anticalcare e la vaschetta del latte. Ricordate che tutte le parti smontabili possono essere lavate con acqua e un detergente sgrassante non aggressivo. È importante lasciare asciugare completamente i vari componenti prima di rimettere in funzione la macchinetta del caffè affinché si assorba l’umidità. Ogni operazione di pulizia deve essere eseguita dopo aver spento la macchinetta e averla scollegata dalla corrente.

Decalcificare con l’aceto

L’aceto rappresenta una delle soluzioni migliori per decalcificare la macchina del caffè. Basta inserire nella vaschetta dell’acqua una soluzione con due terzi di acqua e un terzo di aceto bianco. A questo punto è necessario accendere e attivare l’elettrodomestico, come per preparare un normale caffè. Il liquido emesso risulterà essere leggermente opaco, segno che la soluzione sta eliminando il calcare. Prima di preparare il caffè, è consigliabile far andare la macchina solo con l’acqua per 2 o 3 volte, finché il liquido emesso non sarà totalmente pulito e trasparente. Ripetete la decalcificazione circa una volta al mese (ogni due se l’uso della macchinetta è sporadico).