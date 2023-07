Come pulire la spazzola della scopa elettrica

P ulire la scopa elettrica è fondamentale per far sì che si mantenga prestazioni ottimali nel tempo. Se siete soliti usarla mediatamente una volta al giorno, la pulizia andrebbe eseguita una volta al mese.

Per una pulizia corretta della scopa elettrica bisogna igienizzare tutte le componenti: il serbatoio, il filtro e la spazzola. Proprio di quest’ultima ci occuperemo in questa occasione, illustrando come igienizzarla.

Procedimento

Indossate dei guanti e utilizzando un oggetto a punta che vi permetta di rimuovere polvere e capelli che si annidano tra le setole togliete il grosso dello sporco. Fatto questo, lavate la spazzola della scopa, verificando prima sul libretto di istruzioni di poter fare questa operazione. Non usate prodotti aggressivi che possono danneggiare la scopa. Ricollegate la spazzola alla scopa solo quando sarà completamente asciutta.