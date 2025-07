Ariete

Usate questa Luna Piena, lucida e molto concreta, per giudicare il vostro lavoro, provando a capire se siete soddisfatti oppure no. Ottima occasione per fare il punto.

Toro

Stelle e pianeti sono dalla vostra parte, aiutandovi a vivere le giuste emozioni, quella lucidità che serve a capire ogni cosa. Non vi potete sbagliare, non ora.

Gemelli

Qualcuno agisce e si comporta in modo molto chiaro e funzionale, accendendo dentro di voi una certa competizione. Ma si tratta di un sentimento costruttivo.

Cancro

La Luna Piena brilla dall’opposizione aiutandovi non solo a fare chiarezza circa un rapporto, ma anche a capire meglio il senso di certe decisioni, di certe reazioni di qualcuno.

Leone

Avete buone probabilità di essere aiutati da qualcuno, ricevendo una mano con gli impegni e le cose da fare del momento. Non cercate di fare tutto da soli.

Vergine

Saprete usare la vostra migliore energia per fare le cose che servono, adattandovi alla realtà, alla vera comprensione del momento. E non vi sbaglierete.

Bilancia

Dovrete dare ragione a chi ha forse le idee molto più chiare delle vostre, soprattutto in ambito lavorativo o professionale. Ascoltate attentamente ciò che vi diranno.

Scorpione

Forte l’energia e l’entusiasmo che il vostro amato Marte vi saprà regalare in queste ore. Tante le occasioni per dimostrare che ci siete, che volete fare la vostra parte.

Sagittario

L’energia che Marte vi spinge a mettere nel lavoro, sarà quella che giudicherà la qualità del vostro impegno, del vostro modo di fare. Siate sinceri con voi stessi.

Capricorno

Il vostro segno ospita questo solido plenilunio che si carica anche della forza amica di Marte. Per questo sarete inflessibili con tutto, decisi e determinati in ogni cosa.

Acquario

Mercurio avrebbe voglia di dire e di comunicare, ma non sempre riuscirà a farlo nel modo giusto. Non sopravvalutate le vostre parole, forse non saranno sempre chiare.

Pesci

In ogni impulso o decisione metteteci sempre un pizzico di logica, una visione che sappia andare oltre le piccole cose del momento. Siate previdenti.