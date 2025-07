Ariete 21/3 — 20/4

Saturno si ferma proprio nel tuo segno, costringendoti a fare i conti con impegni e lavori che non funzionano più come prima, e a confrontarti con una realtà un po’ meno sicura. Per fortuna, la Luna Piena ti aiuterà a fare il punto, per capire cosa ti manca e cosa ti serve.

Toro 21/4 — 21/5

In questo periodo Venere ti aiuta a fare tutto con grande leggerezza, senza troppa fatica e con lo spirito giusto. Proprio per questo, anche se sul lavoro mancherà un po’ di chiarezza, tu ti senterai pronta ad accogliere ogni cosa, senza problemi. Bravissima.

Gemelli 22/5 — 21/6

Stavolta non sei tu quella che deve rivedere o ripensare certe convinzioni. Toccherà agli altri ricredersi, mettere in discussione i propri movimenti e correggere i propri atteggiamenti. Convinciti di non dover cambiare nulla del tuo modo di fare.

Cancro 22/6 — 22/7

Questo cielo ti aiuta davvero a capire, fino in fondo, quanto valgono le persone che hai accanto e se sia il caso, o no, di dare ragione agli altri. Riprenditi i tuoi spazi e le tue libertà, ricordando che non sempre chi ti ama è nel giusto. Riporta equilibrio nella coppia.

Leone 23/7 — 22/8

Mercurio è dalla tua parte, con la sua logica e quella chiarezza che ti aiuta a vedere lontano. Per questo non ti sfuggiranno di certo i dubbi e le insicurezze di qualcuno né certe promesse poco credibili. Vivi ogni cosa, ma sempre di testa tua.

Vergine 23/8 — 22/9

Ascolta una Luna scomoda ma amica, che ti aiuterà a capire meglio i limiti delle tue speranze e delle ambizioni che stai accarezzando in questo periodo. Prenditi un momento per decidere se stai inseguendo i sogni giusti, quelli che funzionano davvero.

Bilancia 23/9 — 22/10

Mentre Venere ti suggerisce le idee migliori, ecco che Saturno si blocca dall’opposizione.Un contrasto, questo, che ti farà sentire ancora più libera di inventare, di immaginare realtà e occasioni cheti facciano stare bene. Non è il momento di impegnarsi.

Scorpione 23/10 — 21/11

Di fronte all’ottimismo e alle piccole manie di grandezza di qualcuno, tu sceglierai di ascoltare una Luna tosta, capace di riconoscere limiti e difetti di chi esagera. Saprai consigliare, mettendo in evidenza ogni possibile problema, aiutando a fare di meglio.

Sagittario 22/11 — 21/12

Se ci sarà la Luna a ricordarti i tuoi limiti pratici e materiali, ecco che Saturno metterà invece in discussione alcune invenzioni, idee che forse sono troppo distanti dalla realtà. Una settimana che semina dubbi utili e che ti invita a capire meglio dove stai andando.

Capricorno 22/12 — 20/1

Il presente sembra andare in direzione della calma, di una precisione davvero poco estiva. Lo dice una Luna Piena vicinissima e in vena di critiche. Lo racconta Saturno, che smette di funzionare. Tu rallenta per non sbagliare e non perderti qualcosa di importante.

Acquario 21/1 — 19/2

Non sarà sempre facile riuscire a parlare con chi ami facendogli davvero capire ciò che pensi e provi. Potresti essere meno chiara, meno in sintonia con un modo di comunicare che crea vicinanza. Non dare la colpa agli altri se qualcosa non funziona.

Pesci 20/2 — 20/3

L’estate ti invita a capire meglio ciò che hai in mente, prima di agire per ottenerlo e conquistarlo. Chiediti, insomma, se stai lottando per qualcosa che ti serve, che ti piace, che ti interessa. La risposta potrebbe non essere quella che pensavi.