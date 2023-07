Come pulire l’armadio all’interno

L a pulizia dell'armadio all'interno è fondamentale per difenderlo da trame e tarli. Il cambio di stagione può rappresentare una momento propizio per per svuotare l'armadio e procedere alla sua pulizia ma ogni momento è buono per fare quest'operazione.



In generale, non bisognerebbe far trascorrere più di tre mesi senza pulire il vostro mobile. Ecco come farlo efficacemente e a basso costo.

Svuotate l’armadio

Per prima cosa svuotate completamente l’armadio ed eliminate qualsiasi cosa si trovi all’interno che credete non vi serva più.

Rimuovete la polvere

Per spolverare l’armadio all’interno e all’esterno usate un panno sgrassante in microfibra, leggermente umido. Iniziate dall’esterno per poi arrivare all’interno. Mescolate 500 ml di acqua con 500 ml di aceto e con il panno passate il composto. Lasciate asciugare (non rimettete vestiti dentro l’armadio fino a che non è completamente asciutto) e poi ripassate il panno. Per profumare la superficie passate una piccola dose di olio di bergamotto.

Fogli di giornale

All’interno dell’armadio, quando ormai è ben asciutto, posizionate dei fogli di giornale, stendendoli sui ripiani. L’inchiostro dei giornali non è gradito agli insetti e così li allontanerà.

Riempite l’armadio

Fate trascorrere 24 ore, controllate nuovamente che tutto sia ben asciutto e, a questo punto, togliete i giornali. Procedete a rimettere vestiti e quant’altro all’interno dell’armadio, in ordine.

Come prevenire la comparsa di tarme e tarli

Oltre ai prodotti specifici contro le tarme e i tarli, potete optare per dei rimedi naturali. In generale, per le tarme sono efficaci gli agrumi e la cannella. Per i tarli, invece, sono ottimi l’eucalipto, l’olio di cedro o di bergamotto.