Arredare in stile Prairie significa abbracciare la semplicità senza rinunciare al calore e alla raffinatezza. Si prediligono spazi ampi e aperti che trasmettono serenità e connessione con l’ambiente. Legno, pietra e vetro colorato sono elementi chiave, così come i mobili integrati e i tetti a falda bassa. I dettagli artigianali sono preferiti rispetto all’ornamento superfluo, e ogni scelta progettuale ha una funzione precisa. Che tu stia rinnovando una casa storica o voglia aggiungere tocchi Prairie a un’abitazione moderna, questo stile senza tempo offre un senso di equilibrio. Scopriamo insieme tre modi per portare lo stile Prairie nella tua casa.

Toni naturali e materiali autentici

Gli interni in stile Prairie riflettono il legame con la natura, a partire da colori e texture. Marroni caldi, beige morbidi, verdi oliva e sfumature ruggine creano un’atmosfera accogliente e senza tempo. Queste tonalità si combinano con materiali naturali come quercia, noce e pietra, per un effetto autentico. Travi in legno recuperato, camini in pietra e mobili artigianali contribuiscono a dare profondità e carattere. L’obiettivo è creare uno spazio che rievochi il paesaggio, in cui ogni elemento – dai rivestimenti ai tessuti – racconti la natura.

Linee orizzontali e ambienti aperti

Una delle caratteristiche più iconiche dello stile Prairie è l’enfasi sulle linee orizzontali, ispirate all’estensione dei territori del Midwest. Questo effetto si ottiene con elementi come grondaie ampie, tetti bassi e file di finestre allineate. All’interno, gli open space contribuiscono a dare respiro agli ambienti. Eliminare pareti superflue e utilizzare mobili su misura aiuta a rafforzare il ritmo visivo orizzontale. Gli arredi dovrebbero essere bassi e disposti per incoraggiare la convivialità. Anche dettagli decorativi come boiserie orizzontali o luci allungate sottolineano questa cifra stilistica.

Dettagli artigianali e mobili integrati

Lo stile Prairie valorizza la maestria artigiana e la funzionalità, da cui l’importanza di mobili integrati e dettagli fatti a mano. Librerie su misura, panche incassate e sistemi di contenimento armonizzati con l’architettura sono elementi distintivi. Vetrate artistiche, motivi geometrici e decori ispirati alla natura aggiungono carattere senza appesantire. Lampade in rame o bronzo e oggetti in ceramica o tessuti realizzati a mano donano calore all’ambiente. Ogni elemento contribuisce a costruire uno spazio coerente, funzionale e raffinato.

