Ariete 21/3 — 20/4

Anche stavolta sarai al centro dei movimenti celesti. Nettuno indietreggia dal tuo segno, suggerendoti maggiore precisione e concretezza in tutto. Urano, invece, ti rende originale e simpaticissima, grazie anche alla sensualità di Venere.

Toro 21/4 — 21/5

Venere se ne va portando con sé Urano, rendendo il tuo presente più facile e meno movimentato. Per questo avrai tempo e modo di capire meglio cosa devi cambiare e cosa puoi inventarti per migliorare il tuo rapporto con il lavoro. Risposte in vista.

Gemelli 22/5 — 21/6

Urano e Venere arrivano tra le tue stelle per portare bellezza, curiosità e nuove occasioni. Accogli questa ventata di energia, accetta la sfida con lo spirito di una vera vincente. Un consiglio: attenta a Nettuno, che confonderà i tuoi sogni con un po’ di caos.

Cancro 22/6 — 22/7

Giove e il Sole continuano a renderti il segno più tonico dello zodiaco, quello con le promesse migliori. Ma Nettuno merita attenzione: questo non è il momento giusto per stabilire cosa è davvero importante e cosa no. Meglio rimandare le scelte che contano.

Leone 23/7 — 22/8

Improvvisamente tutto potrebbe apparirti più chiaro, più semplice, soprattutto quando pensi al futuro o al tuo rapporto con ciò che verrà. Venere e Urano ti aiutano ad abbracciare il cambiamento, e tu ci metterai proprio il coraggio di un leone. Bellissimo.

Vergine 23/8 — 22/9

Le nuove quadrature ti rendono più prudente, meno disposta a vivere situazioni che non comprendi fino in fondo o che non convincono la tua parte più razionale. Abbraccia solo ciò che ti piace, che non ti preoccupa. Stavolta la cautela è molto importante.

Bilancia 23/9 — 22/10

Nettuno si blocca davanti a te, suggerendoti di essere più cauta con la fantasia e di non fidarti mai troppo del destino. Per fortuna Venere passerà dalla tua parte, chiarendo i pensieri e aiutandoti a riconoscere il valore delle cose. Le stelle ti vogliono bene.

Scorpione 23/10 — 21/11

Dopo molti anni, Urano smette di agitare i tuoi sogni e progetti, regalandoti una sensazione di fiducia davvero preziosa. È per questo cheti senti più ambiziosa, capace di credere nelle tue idee e di seguirle. Tempo di fare programmi, contando su nuove fortune.

Sagittario 22/11 — 21/12

Se Nettuno rende la fantasia meno credibile, Urano ti spinge verso un cambiamento nelle relazioni, nel tuo modo di stare insieme agli altri. Dovrai insomma inventarti qualcosa per non smettere di amare, per non allontanarti troppo dalla realtà. Fermati e pensa.

Capricorno 22/12 — 20/1

Nettuno ora tace, non agita più il tuo vivere intimo e personale. Per questo ti verrà facile stare in famiglia, a patto di non dare retta a Giove, che vorrebbe farti esagerare con gli altri e con le avventure. Scegli una settimana fatta di spazi silenziosi e gentili.

Acquario 21/1 — 19/2

Urano ti piace perché è il pianeta che più ti somiglia. Per questo amerai la sua nuova amicizia: una fantasia mai caotica o eccessiva, che ora accende i tuoi pensieri. Fidati di questa bellezza diversa, senza paura di inventare nuovi sogni e altri traguardi.

Pesci 20/2 — 20/3

Quel Marte opposto preme perché tu insegua amori e passioni, ma Nettuno ti consiglia di non esagerare e di non metterti troppo alla prova. E allora fidati del tuo istinto, di un cuore che saprà scegliere i tempi e i modi giusti. Allontanati da chi ti disturba.