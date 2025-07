Il “gig-tripping” è la tendenza, sempre più diffusa, di organizzare viaggi o weekend lunghi con il pretesto di assistere a concerti o festival musicali di livello internazionale. Un’esperienza culturale completa, che spesso unisce la passione per una band o un artista al desiderio di scoprire e visitare Paesi e città nuove. Un fenomeno in rapida crescita: si stima che il turismo musicale potrebbe raggiungere un valore di quasi 263 miliardi di dollari entro il 2030. Alcune città si sono distinte come mete ideali per questa esperienza: da Londra a Berlino, da Chicago a Nashville, alcune metropoli offrono grandi opportunità per chi ama la musica, che sia rock o jazz, classica o pop. La piattaforma di biglietteria SeatPick ha analizzato dati su concerti, locali, festival e artisti locali, stilando una classifica delle 10 città ideali per i “gig-tripper”.

Londra, capitale mondiale della musica

Capitale musicale europea, Londra offre un mix straordinario di locali iconici come la Royal Albert Hall, piccoli club e festival internazionali. I suoi quartieri, da Camden a Soho, pulsano di storia e innovazione musicale, con oltre 3.000 artisti locali attivi.

Berlino, musica elettronica e avanguardia

Conosciuta per la sua vibrante scena elettronica e per club leggendari come il Berghain, Berlino è una delle città più creative e libere nel panorama musicale mondiale. Ogni notte c’è un live da scoprire, in un mix di underground e avanguardia.

Chicago, culla della musica jazz

Culla del blues e del jazz, Chicago è una destinazione imperdibile per gli amanti della musica dal vivo. Il Chicago Blues Festival è solo uno dei tanti eventi che celebrano una tradizione sonora profondamente radicata nella città.

Vienna

La capitale austriaca è da secoli sinonimo di musica classica. Con teatri come il Musikverein e una scena contemporanea in crescita, Vienna offre un connubio perfetto tra eredità storica e sperimentazione.

Nashville

Soprannominata “Music City”, Nashville è la patria della musica country. La Broadway Street è una festa continua di suoni, e la città ospita numerosi studi di registrazione e il celebre Country Music Hall of Fame.

Manchester

Questa città inglese ha dato i natali a band leggendarie come gli Oasis e i Joy Division. Con una scena indie e alternativa sempre attiva, Manchester continua a essere un polo creativo per nuovi talenti.

New York

Dai teatri di Broadway ai club jazz di Harlem, New York è una metropoli musicale senza paragoni. La varietà di generi e la quantità di eventi rendono ogni serata un’opportunità per scoprire qualcosa di unico.

Glasgow

Riconosciuta come Città della Musica dall’UNESCO, Glasgow vanta una comunità artistica vivace e una fitta rete di venue per la musica live. È una fucina di artisti emergenti e di eventi che coinvolgono tutta la città.

Seattle

Patria del grunge, Seattle ha un passato glorioso legato a band come Nirvana e Pearl Jam. Oggi ospita festival e locali che mantengono viva la sua anima rock e alternativa.

Bristol

Innovativa e ribelle, Bristol è il cuore del trip-hop e della cultura underground britannica. La città è un laboratorio sonoro continuo, dove la street art si fonde con le vibrazioni musicali elettroniche.

Leggi anche Gli appuntamenti in musica dell’estate 2025