Come rendere il salotto più elegante

I l salotto è una delle stanze della casa che viene maggiormente vissuta e certamente, è quella più frequentata dagli ospiti. Anche per questo è importante fare attenzione ad arredarla con gusto. Ecco alcuni consigli per renderla più elegante.

Spazi

Avere a disposizione un salotto grande certamente rappresenta un vantaggio. In uno spazio ampio, infatti, è più facile da arredare e consente di inserire più elementi senza dare la sensazione di “pienezza” oppure di arredare in stile minimal, inserendo pochi elementi di pregio e valorizzando gli spazi vuoti che contribuiscono a dare quel senso di eleganza e ordine.

Colori

Per quanto riguarda i colori, è importante abbinarli con lo stile dell’architettura. Chi abita in un palazzo d’epoca è più facile che prediliga colori scuri e intensi alle pareti del salotto. Chi, invece, abita in un appartamento moderno, opterà più probabilmente per tonalità neutre, dal grigio al beige fino al bianco.

Luci

Anche una accurata illuminazione contribuisce a rendere un salotto più elegante. Punti luce nelle zone giuste, un lampadario pregiato al centro della stanza possono valorizzare l’ambiente. Senza dimenticare l’importanza della luce naturale proveniente dall’esterno.

Arredi

Un salotto elegante, chiaramente, non può non essere caratterizzato da arredi belli. Divani, poltrone, tavolino basso: in questo angolo di convivialità, ricercare la comodità non significa rinunciare alla qualità. Stesso discorso per quanto riguarda tavolo e sedie se il salotto funge anche da sala da pranzo. E ancora, per la libreria o mobili vari.

Pavimenti

In ultimo, anche i pavimento fanno la differenza. Un bel pavimento in marmo, per esempio, è scenografico e pregiato al punto giusto per dare quell’idea di eleganza, anche se inserito in un contesto moderno. Anche il parquet in legno di rovere scuro, caldo e accogliente, se adattato a un salotto minimal e a un arredo total white in contrasto, risulta chic al punto giusto.