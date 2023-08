Come arredare la casa in stile ‘800

S iete amanti dello stile '800? Ecco come arredare la vostra casa dandole un tocco del raffinato romanticismo dell'epoca

Consigli utili

Per arredare la casa in stile ‘800 in primis non potete prescindere dal ritorno alla carta da parati a fiori. Per quanto concerne gli interni, il salotto o l’ingresso rappresentano gli ambienti più importanti. È qui che si accolgono gli ospiti ed è qui che lo stile deve essere maggiormente riconoscibile. Non possono mancare mobili in legno e in marmo così come specchi, lampadari, stucchi, arazzi e tappeti. Tutte le finestre devono essere provviste di tende, in satin o in pizzo. In camera, il letto non può essere “apparecchiato” senza un bel copriletto e cuscini vari. A terra optate per un grande tappeto persiano. Pomelli dei cassetti, maniglie, gambe dei tavoli e delle consolle, specchiere e lampadari devono essere decorati. In sala da pranzo è necessaria la presenza di un buffet pregiato e decorato dove appoggiare cibi e bevande. In generale, tenete a mente che tutti gli ambienti devono risultare allegri e colorati.