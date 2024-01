Come sfruttare gli spazi bassi della mansarda

P er sfruttare al meglio gli spazi bassi della mansarda è necessario progettare e realizzare un arredamento ah hoc con mobili su misura e salvaspazio, rendendo l'ambiente funzionale e organizzato. Ante scorrevoli, mensole, armadietti, librerie, piccole cassettiere e armadi: tutti i mobili che utilizzerete dovranno "incastrarsi" perfettamente nella pendenza del tetto. Vediamo alcune soluzioni.

Cabina armadio

Per realizzare una cabina armadio nella vostra mansarda, potete prevedere di inserire delle cassettiere dove l’altezza a disposizione è poca oppure realizzare degli armadi su misura, seguendo tutto il perimetro della stanza.

Letto

Per la zona notte, la soluzione che permette di non sprecare lo spazio a disposizione consiste nel posizionare il letto in corrispondenza dell’angolo basso della mansarda. Nel caso di una cameretta, il lettino può essere disposto anche lateralmente, in modo che un lato sia attaccato alla parete.

Scrivania

Se pensate a una zona studio dove poter lavorare, la scrivania va collocata nell’angolo più basso della mansarda. Essendo un mobile non troppo alto, infatti, non urterà contro il soffitto. Se lo spazio a vostra disposizione è poco, potete optare per una scrivania da parete, cioè una sorta di mensola che si fissa al muro senza l’ingombro dei piedi e del resto della struttura. Se l’angolo basso della mansarda si trova in corrispondenza della finestra, il vostro piano di lavoro sarà ben illuminato. In caso contrario, procuratevi una lampada per illuminare la scrivania.

Cucina

Per la cucina, è consigliabile collocare i banconi in corrispondenza del soffitto basso, così da poter riporre pentole o altri utensili.

Divano e tv

Per la zona relax, se gli angoli bassi opposti della mansarda sono a una giusta distanza, una buona soluzione prevedere di collocare su uno la tv e sull’altro il divano, così che siano uno di fronte all’altro. In caso contrario, posizionate solo uno dei due in corrispondenza del punto basso della mansarda e collocate l’altro su un’altra parete.

Altre soluzioni

Gli angoli bassi della mansarda possono essere sfruttati al massimo collocando una libreria su misura, montando diverse mensole. Potete anche inserire bauli e ceste contenitive o tavolini bassi con cuscini.