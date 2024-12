Archiviazione e organizzazione

Uno degli più pratici dello spazio sotto le scale è l’archiviazione. Puoi installare scaffali su misura per creare una libreria elegante dove riporre i tuoi libri e oggetti decorativi. Cassetti scorrevoli o armadi integrati possono anche essere aggiunti per conservare vestiti, scarpe o articoli per la casa. Per un look più moderno, pensa a soluzioni di archiviazione aperte che permettono di tenere le tue cose a portata di mano.

Angolo ufficio o spazio di lavoro

Se lavori da casa o hai bisogno di uno spazio per conservare documenti vari, lo spazio sotto le scale può essere trasformato in un angolo ufficio confortevole. Installa una piccola scrivania, una sedia ergonomica e alcuni scaffali. Assicurati di avere una buona fonte di luce, naturale o artificiale, per creare un ambiente di lavoro piacevole. Questo angolo ufficio può anche servire come zona di studio per i bambini, offrendo loro uno spazio dedicato per fare i compiti e leggere.

Zona relax e decorazione

Per chi vuole creare uno spazio relax, lo spazio sotto le scale può essere trasformato in un angolo lettura accogliente o un piccolo salotto. Aggiungi una poltrona comoda, alcuni cuscini e una lampada soffusa per creare un’atmosfera calda. Puoi anche utilizzare questo spazio per esporre piante, opere d’arte o souvenir di viaggio, aggiungendo così un tocco personale al tuo interno.

