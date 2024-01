Come sfruttare lo spazio attorno all’armadio

S e il vostro armadio non è su misura, è facile che sopra, di fianco e, alcune volte, sotto vi siano degli spazi liberi. Ecco come sfruttarli in modo funzionale.

Di fianco all’armadio

Se tra l’armadio e la parete rimane uno spazio largo 25/30 centimetri, lo potete attrezzare con due o tre mensole (profonde almeno 55 centimetri) sulle quali impilare le scatole delle scarpe. Se avete a disposizione 40/50 centimetri, potete inserire dei ripiani e una scrivania a ribalta. Se ci sono 40 centimetri, potete organizzare un ripostiglio dove riporre aspirapolvere, scope e quant’altro. Per nascondere la scarpiera o il ripostiglio, la soluzione più pratica consiste nel fissare al soffitto una tenda in tessuto pesante che scorra su un piccolo binario tagliato a misura con l’apertura. In alternativa, potete far realizzare dal falegname un profilo alto fino al soffitto su cui incernierare una o due ante di chiusura che potrete anche tappezzare.

Sopra l’armadio

Se tra l’armadio e il soffitto avete 40/50 centimetri, potete collocare delle scatole e borse sottovuoto dove riporre il cambio stagione. Un’altra soluzione ottimale per sfruttare lo spazio sopra l’armadio è quella di coccolare valigie e trolley. Sopra l’armadio è possibile anche collocare una mensola dove riporre libri o una barra per appendere abiti o borse.

Sotto l’armadio

Alcuni armadi lasciano spazio a disposizione anche sotto la struttura. Per sfruttarlo, potete posizionare una cassettiera o un cesto per la biancheria.