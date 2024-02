Come svecchiare l’arredamento di casa in 5 mosse

V uoi svecchiare l’arredamento di casa e rinnovare gli ambienti senza stravolgere tutto? Ecco cinque mosse per dare nuova vita alla tua abitazione.

Rinfresca le pareti

Non è necessario toccare il mobilio per ottenere un risultato di design sorprendente. Concentrati sulle pareti! Ritinteggiale con colori pastello, preferibilmente tonalità fredde, o opta per una carta da parati con fantasia optical. Questo semplice intervento darà un aspetto fresco e giovane alla tua casa.

Rinnova le luci

L’illuminazione di una stanza è strettamente connessa all’arredamento. Cambiare le luci può trasformare completamente l’atmosfera. Prova con design luminosi e moderni, come i neon da parete, per un effetto giovane e pop.

Elimina il superfluo

Il decluttering è un trucco efficace per ravvivare l’arredamento. Liberarsi del sovrappiù, riducendo al minimo gli oggetti non essenziali, darà nuova vita agli spazi. Quindi, via tutto ciò che non è di vitale importanza.

Colora i vecchi mobili

Per uno stile shabby chic, ridipingi i vecchi mobili. Dai mobiletti Luigi XIV in bianco ai pezzi rustici rivitalizzati in verde menta o rosa confetto. Il bicolore black and white è un’ottima scelta per un effetto chic.

Arreda con i cuscini

I cuscini sono accessori versatili per rinnovare gli ambienti. Anche se non sempre in linea con il decluttering, i cuscini aggiungono charme e personalità. Prova i floor pillow, cuscini da tenere sul pavimento come pouf, per un tocco originale e newyorkese.