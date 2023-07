Come togliere la colla dalle etichette dei barattolini di vetro: tre metodi

V orreste riutilizzare dei barattolini di vetro ma non sapete come fare per rimuovere la colla dalle etichette? Ecco per voi tre metodi per farlo senza fatica. I vostri vasetti saranno come nuovi.

Acqua bollita

In una pentola dai bordi alti mettete l’acqua a bollire. Ricordatevi di versare la quantità d’acqua necessaria per coprire i barattolini di vetro. Quando inizia a bollire, introducete uno a uno i vasetti. Abbassate un po’ la fiamma ma mantenetela in ebollizione. Lasciate immersi i vasetti di vetro per circa 30 minuti

Successivamente, con l’aiuto di pinzette e guanti da cucina, estraete i vasetti e lasciateli raffreddare su uno strofinaccio.

Questo procedimento funziona in moltissimi casi ma non sempre. Qualora non funzionasse potete optare per un altro metodo.

Aceto bianco

In un contenitore versate acqua calda in quantità tale da coprire completamente i barattoli quando li avrete inseriti. Aggiungete alcune gocce di detersivo per i piatti e raschiate con l’aiuto di una posata.

Aggiungete una generosa quantità di aceto bianco, vi servirà a rimuovere la colla. Inserite i vasetti di vetro senza coperchio.

Trascorsi 30 minuti, togliete i barattoli dal contenitore ripieno d’acqua. Se necessario, strofinate con una spugna robusta. Poi risciacquate abbondantemente i barattoli.

Bicarbonato di sodio

Un terzo metodo prevede l’utilizzo del bicarbonato di sodio. Per prima cosa, riempire un recipiente con acqua calda. Versate poi ½ tazza di bicarbonato di sodio. Con l’aiuto di un cucchiaio mescolate per farlo sciogliere. Inserite i vasetti di vetro senza coperchio.

Dopo 30 minuti la colla dovrebbe essersi sciolta. Con l’aiuto di una spugna ruvida potete raschiare il barattolino per rimuoverla. Una volta terminato, risciacquate il vasetto di vetro.