Come togliere macchie di inchiostro sui tessuti

A vete sporcato di inchiostro il vostro jeans preferito o la vostra camicia bianca amatissima? Non temete! L'importante è agire tempestivamente e sapere cosa fare a seconda dei tessuti da trattare. Con questa guida, saprete quale rimedio è il più efficace per rimuovere la macchia.

Capi bianchi

Per eliminare la macchia da un capo bianco, potete mettetelo a bagno con acqua bollente o latte. Oppure, potete riempire una bacinella con candeggina a base di ossigeno e lasciare il capo in ammollo per un quarto d’ora.

Tessuti colorati

Per le macchie d’inchiostro su capi colorati, potete immergerli in una bacinella con acqua e aceto.

Tessuti in pelle

Per i tessuti in pelle, potete togliere la macchia imbevendo una pezza con succo di limone e tamponando. Dopo aver rimosso la macchia, risciacquate con acqua e ricordate di lucidare il tessuto con prodotti specifici.

Tessuti non sintetici

Per le macchie su tessuti non sintetici, potete creare una miscela con due bicchieri di alcool e uno di ammoniaca. Immergete la parte macchiata nella soluzione fino alla scomparsa della macchia. Per eliminare il forte odore dell’ammoniaca, puoi aggiungere un po’ di aceto, che neutralizza gli odori.

Jeans

Per rimuovere la macchia di inchiostro dai jeans usate alcol o lacca per i capelli. Nel primo caso, imbevete una pezza e tamponate la macchia sfregando fino alla sua scomparsa. Nel secondo caso, spruzzate abbondantemente il prodotto sulla macchia, lasciatelo agire per circa cinque minuti e poi strofinate il jeans fino alla sua eliminazione.