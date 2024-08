Scarico intasato

Versa una tazza di bicarbonato di sodio seguita da una tazza di aceto nello scarico. Lascia agire per 10 minuti per sciogliere grasso e sapone che potrebbero causare l’intasamento. Poi risciacqua con acqua calda. Al posto dell’aceto puoi utilizzare il succo di limone: è un ottimo disinfettante naturale e lascia un buon profumo. In alternativa, mescola quattro cucchiai di sale grosso e quattro cucchiai di bicarbonato di sodio. Versa la miscela nello scarico e aggiungi acqua bollente: aiuta a sciogliere i residui e a eliminare i cattivi odori. Puoi usare anche un serpente da idraulico per rimuovere eventuali intasamenti. Questo strumento può aiutare a tirare fuori capelli, schiuma di sapone e altri detriti.

Pulire il sifone

Il sifone potrebbe essere intasato da capelli, sapone o altri detriti. Rimuovi il tappo e, se presente, anche la griglia che copre il sifone. Estrai il bicchiere del sifone, dove presumibilmente, si sono raccolti i detriti. Puliscilo con acqua corrente, rimuovendo tutto lo sporco. Puoi usare anche una spazzola per una pulizia più accurata. Pulisci anche la conduttura con acqua corrente. Una volta fatte tutte queste operazioni, riposiziona il bicchiere nel sifone, rimetti la griglia e il tappo.

Se questi rimedi non dovessero funzionare, è consigliabile consultare un idraulico per un controllo più approfondito.